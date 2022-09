"Te lo digo Closs, te lo digo Vignolo, ahora si empezamos. Pero empezamos de verdad. Que me tocó quedar afuera justamente por ir contra ese sistema, que lo representaban los dirigentes de Grondona y yo creo que el poder del periodismo deportivo hoy lo tienen los Closs y los Vignolos", espetó, sin pelos en la lengua.

image.png Sebastián Vignolo y Mariano Closs son dos de las figuras principales de ESPN y del periodismo deportivo en la actualidad.

"¿Siempre me tengo que ir yo de lo tradicional, loco? ¿Por qué siempre me tengo que ir? Es triste permanentemente irse, loco, por qué siempre tengo que quedar afuera, porque siempre los Closs y los Vignolo se quedan y yo me tengo que ir. Siempre, hermano, me voy yo. No lo sé. Yo soy muy feliz y quiero decirles que no voy a estar más en ESPN, fui muy feliz". "¿Siempre me tengo que ir yo de lo tradicional, loco? ¿Por qué siempre me tengo que ir? Es triste permanentemente irse, loco, por qué siempre tengo que quedar afuera, porque siempre los Closs y los Vignolo se quedan y yo me tengo que ir. Siempre, hermano, me voy yo. No lo sé. Yo soy muy feliz y quiero decirles que no voy a estar más en ESPN, fui muy feliz".

Ya finalizando, Fantino indicó que espera que haya algún tipo de acción legal por parte de sus ex colegas: "Seguramente me van a mandar una carta documento para que deje de hablar, un bozalcito legal. Ustedes, Vignolo y Closs, representan el poder".

Y cerró: "Nosotros nos vamos y ustedes se quedan en el poder: de Torneos, de Fox, de Continental, de La Red. Representan la verdad. Ustedes son los señores y civilizados y nosotros somos los locos, los sucios, los malos. Ustedes siempre adentro y nosotros afuera".

El breve comunicado de ESPN sobre el despido de Fantino

"The Walt Disney Company resolvió junto a Alejandro Fantino la terminación de la relación según la cual el señor Alejandro Fantino dejará las pantallas de ESPN". Con esa oración, la cadena deportiva informó que el periodista deportivo ya no forma parte de sus filas.

-----------

Más contenido en Urgente24:

Marcelo Longobardi enterró a Radio Mitre y denunció maltrato

Caos en Inglaterra: La baja de impuestos no logra confianza

Bundesliga: Claves para destruir al presidente de un club

Boca tiene casi la Libertadores y faltan los 6 restantes

Las multas de tránsito se podrán pagar con sangre