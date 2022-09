Caos en Inglaterra: La baja de impuestos no logra confianza

La intervención del Banco de Inglaterra tuvo un impacto inmediato en la reducción drástica de los rendimientos de los bonos, pero los inversores todavía ven que el BoE elevará la tasa de interés en 1,25 puntos porcentuales, a 3,50%. Siendo el 3 de noviembre la fecha donde se anunciaría la medida. En tanto, se estima que la siga subiendo, un 4,5% en diciembre y cerca del 6% en junio, niveles que probablemente afectarían los precios de la vivienda y compensarían las ganancias de un recorte en los impuestos a las transacciones inmobiliarias que se anunció la semana pasada.

Los mercados hablan

Los inversores, las empresas y los consumidores ahora esperan que el gobierno anuncie más detalles sobre cómo planea hacer que la economía crezca más rápidamente. Tony Danker, director general de la Confederación de la Industria Británica, fue asertivo al decir que:

Todos los días, todas las semanas, todos los meses, los mercados y las empresas criticarán ahora al gobierno por la seriedad con que se toman el crecimiento y su responsabilidad fiscal para pagar la deuda Todos los días, todas las semanas, todos los meses, los mercados y las empresas criticarán ahora al gobierno por la seriedad con que se toman el crecimiento y su responsabilidad fiscal para pagar la deuda

Esto mismo arroja Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote:

No hay confianza en el gobierno de Truss en este momento No hay confianza en el gobierno de Truss en este momento

Asegurando que: "El problema no es el gasto fiscal per se, el problema es que la gente simplemente no confía en lo que está haciendo". Y que:

Acaban de evitar una mala crisis de deuda soberana en el Reino Unido porque el Banco de Inglaterra cambió drásticamente sus planes y se lanzó Acaban de evitar una mala crisis de deuda soberana en el Reino Unido porque el Banco de Inglaterra cambió drásticamente sus planes y se lanzó

Más contenido en Urgente24

Peugeot ya importa neumáticos de China y en el SUTNA terminaron a las piñas

Gabriel Rubinstein destrozó a CFK: Chau dólar blue y demanda agregada

Bonistas privados celebran el discurso de Gabriel Rubinstein

Alberto Fernández se quejó de que lo llamen "tibio"