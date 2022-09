En tanto, el comunicador reveló que Peugeot directamente comenzó a importar neumáticos de China para el auxilio en los 0km:

Peugeot está reemplazando la rueda de auxilio del 208 (que le vendía FATE) por unas importadas de China, en Partner y Citroën Berlingo, para seguir produciendo. Fiat (del mismo grupo) le tuvo que enviar cubiertas provisorias para poder sacar las unidades de línea. Después las cambian

Una vez más, siguen los éxitos de la Izquierda que no solo bloquea las empresas de neumáticos sino también acampa en la 9 de julio y hace piquetes en las principales ciudades del país, además del caos que genera en el sur con supuestos mapuches.

image.png

El ministro de Economía, Sergio Massa, disparó contra la diputada del Partido Obrero, Romina del Plá, por el conflicto en el gremio del neumático desde hace 4 meses.

A su turno de hacer una pregunta, la legisladora acusó a Massa de "ponerse al servicio de las patronales" porque el ministro anunció que de no resolverse el conflicto que tiene paralizadas a las fábricas de cubiertas, se abriría la importación para no detener la producción de automóviles. Para del Plá eso se trató de una "extorsión" al SUTNA, el gremio referenciado en el Partido Obrero, que mantiene un prolongado paro las plantas.

Massa le respondió que "llamar a que se rompa la inflexibilidad y que se termine el capricho de no querer sentarse con la otra parte no me parece que sea tomar parte".

Cuando se disponía a pasar a la pregunta del diputado José Luis Espert sobre el gasoducto 'Néstor Kirchner', Massa fue interrumpido por al grito de "mentiroso", lo que motivó la dura respuesta del ministro de Economía.

"No sólo no miento, miente el sindicalista del neumático (Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA), que dijo que no había sido atendido en el ministerio de Economía y fue recibido por el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, se reunió una vez con él y Pablo Moyano y otra vez a solas. Entonces, el que mintió es el sindicalista Crespo", respondió Massa, enojado.

