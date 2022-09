Prende el fuego: Flavio Azzaro duro contra Alejandro Fantino

En su nuevo programa emitido por Neura Radio (FM 89.7), el conductor le pegó a sus colegas cuando le preguntaron si trabajaría en Qatar 2022 con dichos periodistas: “Lo escupo en la cara al que me lo produce y al que me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas. ¿Sabés por qué le escupo la cara? Por el odio que me provocaría. Le escupo a la cara lo que siento. ¿Vos no me conocés? Sos un irrespetuoso. Me querés hacer ir con ‘Azulala’ Vignolo y con ‘esto es fulbo’ de Closs al Mundial. No papá, estás equivocado”, comentó tajante el periodista de América TV, a lo que agregó: