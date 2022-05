Flavio Azzaro corrió a colega de El Trece y lo dejó pagando

La réplica por parte de Karina Iavícoli no se hizo esperar, y al igual que Azzaro, lo hizo al aire, durante su programa. La periodista no se anduvo con vueltas y le respondió con todo al conductor, además de recordarle cada una de sus últimas polémicas. "Este chico tiene problemas con todo el mundo (...) A vos no te quiere nadie. Cuando vos te preguntás ¿en qué país vive Iavícoli? En el mismo que vos, con la diferencia de que a mí la gente no me cancela, me contrata, me quiere, me banca en las cosas que digo", comenzó diciendo la periodista.