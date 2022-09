Marcelo Longobardi enterró a Radio Mitre y denunció maltrato

Yo, personalmente, no creo haber perjudicado a nadie con esa decisión (la de irse de Radio Mitre). Al contrario, creo que contribuí en parte a dejar una radio en una posición de gran liderazgo que aún se mantiene, por cierto, y va a ocurrir por mucho tiempo más, y dejé a todos mis compañeros con trabajo por mucho tiempo Yo, personalmente, no creo haber perjudicado a nadie con esa decisión (la de irse de Radio Mitre). Al contrario, creo que contribuí en parte a dejar una radio en una posición de gran liderazgo que aún se mantiene, por cierto, y va a ocurrir por mucho tiempo más, y dejé a todos mis compañeros con trabajo por mucho tiempo

image.png Marcelo Longobardi recibiendo su Martín Fierro junto a Cacho Fontana.

Sin embargo, a partir de este punto, Longobardi comenzó a revelar ciertos conflictos que hubo entre él y los directivos de Mitre, los cuales se guardó una vez que informó su decisión de alejarse de la emisora. "Cuando pasamos de Radio 10 a Radio Mitre, uno de los directores de la radio presentaba mucha resistencia a incorporar al equipo de Radio Mitre a mis compañeros de la 10. No quería", relató el conductor

Y prosiguió: "Entonces yo le dije: 'Mirá, si Radio Mitre no los quiere contratar, lo voy a hacer yo. Les voy a pagar yo. No tengo plata, le voy a pedir la plata prestada a (Daniel) Haddad'. Tuve que utilizar ese método para que Radio Mitre aceptara el ingreso de Radio 10 a Radio Mitre a Alberto Cormillot, a María Isabel Sánchez y a Rolo Villar".

Esa misma persona me pidió, cuando yo dejé la radio, firmar un acuerdo de no competencia para dejarme fuera del trabajo por mucho tiempo. Por supuesto, yo me negué a firmar semejante cosa Esa misma persona me pidió, cuando yo dejé la radio, firmar un acuerdo de no competencia para dejarme fuera del trabajo por mucho tiempo. Por supuesto, yo me negué a firmar semejante cosa

En esta misma línea, el conductor fue más allá y denunció una serie de maltratos que hubo por parte de los directivos de la radio del Grupo Clarín para con él y sus compañeros e indicó que empezó a observar "dificultades en la radio en aquel momento respecto de las personas subordinadas a los directores de la radio".

"Por ejemplo, yo toleré una batalla campal contra parte de mi equipo en Radio Mitre, contra Alberto Cormillot, contra Willy Kohan y contra Carlitos, a quien uno de los directores de la radio insultó una vuelta de arriba a abajo, delante mío y delante de otra gente, asunto que a mí me llenó de vergüenza ajena", contó Longobardi, que no identificó a ninguno de los ejecutivos a los que se refirió durante su descargo.

También se refirió a otra oportunidad, en la que uno de los directivos 'más importantes' de Radio Mitre le ordenó que no volviera a sacar al aire a su amigo y también periodista, Alfredo Leuco, que junto a su hijo Diego, compartían una dinámica con Marcelo Longobardi en la emisora.

"A mí eso me molestó mucho, yo nunca lo dije en su momento, tampoco se lo dije nunca a Alfredo porque me dio vergüenza ajena. Pero tenía complicaciones con la radio y con los directores de la radio, y esto para citar sólo algunos ejemplos de lo que significaba la falta de compañerismo, la falta de trabajo en equipo, las internas, los celos, las peleas", sostuvo el conductor de CNN.

image.png Marcelo Longbardi junto a Diego, el hijo de Alfredo Leuco.

En determinado punto, el periodista confesó cuál fue la situación que derrumbó su relación con Radio Mitre. Según Longobardi, otro ejecutivo de la señal había intentado, sin éxito, intervenir uno de los contratos que tenía con otra empresa.

Fue a una empresa con la que yo tenía un contrato profesional, y bajo el argumento de que 'Bueno, finalmente vos sos un boludo, te pagan tan poco. Yo te lo voy a arreglar'. Y ese día, a pesar de que yo no me fui ese día de la radio porque tenía que cumplir con un contrato, con un equipo y con una gran responsabilidad, ese día mi relación con Radio Mitre estaba terminada Fue a una empresa con la que yo tenía un contrato profesional, y bajo el argumento de que 'Bueno, finalmente vos sos un boludo, te pagan tan poco. Yo te lo voy a arreglar'. Y ese día, a pesar de que yo no me fui ese día de la radio porque tenía que cumplir con un contrato, con un equipo y con una gran responsabilidad, ese día mi relación con Radio Mitre estaba terminada

También reconoció su malestar rememorando la ocasión en que Jorge Lanata lo dejó hablando solo y aclaró que si bien el conductor de Lanata sin filtro no era responsable de ninguna de las situaciones que anteriormente marcó, esa fue la gota que rebalsó el vaso. "Yo venía calibrando un cambio en mi carrera, porque me parecía que es lo que uno debe hacer cuando está en un lugar de excepción y de privilegio, y esta serie de procesos generaron de mi parte un hastío muy significativo", manifestó.

"No me parece apropiado, ni me parece justo, ni me parece correcto que yo reciba semejante distinción por programas que ocurrieron en este contexto, en un contexto muy desagradable, muy tóxico, en algunos momentos muy hostil, y en algunos casos y con algunas personas en particular, ciertamente muy poco transparentes. Por lo tanto, con toda humildad le agradezco mucho a APTRA las nominaciones, pero me parece que no corresponden", concluyó.

