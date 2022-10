Juan Perón, entre la Historia y la Memoria

Con su muerte, el 1ro. de julio de 1974, cada uno tomó esa minifaceta de la esfera (facetada) donde reflejaba a Su Perón y vive con esa estampita en el alma. Mil facetas, mil Perones.

Juan_Domingo_Perón_en_1921.jpg A la der., Juan Perón en 1921.

Evita

Mi viejo era gremialista, colectivero. Yo sé qué cosa es la movilidad social ascendente (no mucho, algo es algo).

Enfrentado con mi viejo, allá en la primera juventud, le dije que Perón no era mucho, que me dijese cuántas cosas le debíamos a Perón.

Mi viejo abusó de la primera persona del singular. Yo no tenía francos. Yo no tenía aguinaldo. Yo no tenía aportes jubilatorios. Yo no tenía jornada de 8 horas, me pedían que saliese de nuevo a la ruta y yo salía. Yo no tenía horas extras. Yo no tenía salario familiar. Yo no tenía uniforme. Yo no tenía delegado. Yo no tenía indemnización. No reconocían al gremio que formamos…

Un duro mi padre que, obvio, se quedó sin laburo el 16 de setiembre de 1955. Usó una sola vez el Usted: Usted puede estudiar gracias a Perón.

De toda la familia que fuimos, la abuela se afilió en la leva del 49/50 para votar. Mi tío estaba cercano a la Jefatura de Policía del Departamento Rosario cuando vino Evita en aquellos años ’50. Esa foto es de la familia, como la de Eva dando el puntapié inicial en la cancha de Colón de Santa Fe.

Evita era la revancha y la cachetada a los que están sentados. No se la pegaba a cualquiera y no hacía de eso un deporte. Pero cuidado, Evita era la verdadera revancha, la intuitiva, la que sí, porque habían sido injustos, según su mirada. Para entender al Perón activo hay que sumar a Evita o se pierde el total. Es fácil equivocarse, pese a la tanta luz de la yunta.

Eva-y-Perón.jpg Eva Duarte y Juan Perón.

De Lanata a Tenembaum

Lucas, un periodista a quien conozco, me dijo hace poco, créanme, hace poco, “a mi viejo lo echaron de la cátedra por no ser peronista, no esperés que los quiera Bigote”… corría el año 2021, estábamos en plena Peste.

¿Cómo pueden hablar de Grieta y como puede, el gordo Lanata sostener que el descubrió La Grieta? Con todo, está mas cerca Jorge Lanata que esa interpretación del amigo de Alberto Fernández, porteño y abogado. Es Tenembaum quien, parado en un escorzo imposible de entender desde la necesaria rigurosidad, retuerce las cuestiones desde el fondo de su termo. El dice:

“… El peronismo tiene esas cosas. Tuvo una identidad clara, en los cincuenta. Desde el 55 hasta el noventa, se retorció hasta que encontró otro liderazgo, en Carlos Menem. Cuando la estrella de Menem empezó a apagarse, volvió a retorcerse hasta que Nestor Kirchner le dio un perfil distinto y tan popular como el de Menem. Con la progresiva pero lenta declinación de Cristina, han vuelto los retortijones”.

Chicos, el peronismo es Perón y lo que siguió, es Perón, chicos, pero hay cuestiones insoslayables. Evita y su cadáver… y su valor de estampita. Esa es una.

peron en la cañonera.jpg Juan Perón subiendo a la cañonera.

Perón y su exilio

Seguir el exilio de Perón muestra un mapa de América que nadie quiere recorrer y es tan, pero tan demostrativo de quien es, quien fue Perón y que comienza con “la cañonera”.

Los 18 años no son poca cosa, son justamente eso. Un récord inapelable de prohibición de sus derechos civiles. 18 años, chicos.

Desde el G.O.U. es visible el criterio, sentido, orientación nacionalista de esos oficiales. Perón no es un revolucionario de izquierda, no lo fue. No pueden escamotear su biografía de tanta historia que dice otra cosa.

La lectura atenta de Codovilla, Giusti, el mismo Palacios o la señora Moreau de Justo (del otro Justo) apuntan a la maldición: él retrasó años y años la aparición de un partido de centro izquierda y el bipartidismo por algo elemental: es la UCR la que está afiliada a la Internacional Socialista. No pueden mentir, los he visto en los Congresos Mundiales. El equívoco puede perderse en la Memoria, pero está claro en la Historia. El Peronismo es la Centro Derecha y el Radicalismo es un socialismo vergonzante que, por otra parte, destruyó a su único General Triunfante: Alfonsín (con la ayuda de sus propios fantasmas y caprichos).

gou-2.jpg GOU (Grupo de Oficiales Unidos o Grupo Obra de Unificación), organización secreta nacionalista, creada en el Ejército el 10/03/1943, para mantener la neutralidad durante la 2da. Guerra Mundial y evitar que el movimiento obrero se inclinara hacia la izquierda.

El Jefe

Los muertos durante la Resistencia Peronista son casi todos ”peronismo de Base”. El total de muertos en los años de plomo que tenían pertenencia con el PC es poco, uno solo serviría para condenar la Persecución y Muerte durante el Reinado del Partido Militar pero convengamos, del total de muertos y desparecidos denunciados, las filas y filas las integra el peronismo y sus arrabales, con pocos comunistas y pocos radicales. ¡Qué parte de la historia se traficó en la memoria…!

Tal vez sea necesario refrescar un punto central. El peronismo es piramidal. Perón siempre fue militar. Perón es el Jefe. Es una estructura según y conforme el uso militar del mando, del poder. Hay un jefe. El peronismo no entiende de Asambleas y Congresos. Un jefe manda. El desastre es si ese jefe es demasiado impenetrable y obcecado. En este caso CFK sería el ejemplo.

Tanto Menem como NK entendieron el juego del poder,

dar pero no dar,

consentir pero no entregar,

garrote y sonrisa,

ostracismo y foto central.

El poder se ejerce.

Hoy CFK está mas cerca de la obcecación y mutismo de Irigoyen que del juego de seducción y alambre de púas de Perón, Menem o NK… porque Menem y NK sabían jugar con las armas del poder. De hecho hay un Menem y un NK antes y después del poder. La historia vale mas que la memoria.

peron militares.jpeg Juan Perón fue, esencialmente, un militar que incursionó en la política.

No es una frase de circunstancias que el peronismo es un Movimiento (cinética, chicos, cinética) y el Partido Justicialista una herramienta electoral. ¿Qué parte se les escapó? Esto no es memoria, que siempre traiciona y deja lo lindo como lo único real… esto es Perón dando enseñanzas. De su trazado en la vida pública, al cabo… de su vida. Ah… lindo ejemplo el de Perón y su hermano Tomás. Fue Director del Zoológico. Cero nepotismo, cero boludez.

Estúpidos imberbes

Del ejemplar de la revista Así, del 1ro. de Mayo de 1974, que escribí en colaboración con Walter Operto, tal vez uno de los mejores periodistas que conozco, con 700.000 ejemplares en la primera tirada y 500.000 en la segunda, se desprende un relato, el del cartel con Montoneros y el cántico. “Duro, duro, duro / aquí están los montoneros / que mataron a Aramburu”, estaba recostado sobre el flanco de la Catedral (vaya sugerencia simbólica). En la mitad de la Plaza, la U.O.M. y los carteles sindicales. Ellos fueron a destrozar a trompadas y palos a “los Monto”.

Perón entendió el mensaje claramente, reconstruyó su discurso, reivindicó a Aramburu, se recostó en la historia de “la Resistencia Peronista”, de 18 años de exilio, que no eran esos ”Estúpidos imberbes”. Los echó de la Plaza de Mayo, del ágora que inaugurara en la noche del 17 de octubre de 1945, cuando pidió calma y definió el futuro que, con votos, se consolidaría en febrero del 1946.

Detalle imprescindible: en alianza con un radical de derecha. Hortensio Quijano. Después bancaría a Solano Lima y finalmente, en el rasgo mas distintivo de su vida, a la primera mujer presidente de los argentinos.

"Porque saber olvidar también es tener Memoria”… eso dice José Hernández.

montoneros plaza de mayo.jpg La Grieta, maracada en Plaza de Mayo. No es un invento contemporáneo.

Esto no es el Martín Fierro, es una reconstrucción, a puro almanaque, de aquello que no lograrán que desaparezca de la historia.

Sobre este 2022 el peronismo quedó tan falto de cuadros propios que reconfigura la movilidad, la vida del movimiento, con Sindicatos de Base y lineamientos de un neo marxismo que entendió aquello que entendieron en el ’70 los de el FEN… también Guardia de Hierro. Con los obreros. Con las fuerzas del trabajo, con la re lectura de los medios de producción. Con la revaloración de la plusvalía, con el estudio. El peronismo, que es el Partido de centro derecha que dejó fuera a la izquierda en 1945, les abre la uerta a todos los neo izquierdistas siglo 21.

Los mini burócratas del peronismo, los de 40 años, los nacidos en Democracia tienen un problema. No leen. “El que no sabe es como el que no ve”. Son hijos de los que llegaron o se arrimaron al calor del fogón. Vivir de un sueldo no es ser peronista, es ser burócrata. Aquí y en la China.

Perón no puede decir nada, no lo re leen. Perón no puede lavarse las manos: se las robaron.

