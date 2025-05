Julián Weich apuntó contra el lenguaje en el streaming: "Son muy guarangos"

Qué dijo Santi Maratea sobre ser el reemplazante de Julián Weich

Si bien Julián Weich fue conductor de Trato hecho luego quienes también supieron ocupar ese lugar fueron Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky.

Sin embargo, actualmente Santi Maratea es el apuntado por las autoridades de América TV para que haga el programa de entretenimientos.

De visita en #ÁngelResponde contó que hizo un piloto y sostuvo: "Me gustó mucho hacerlo, me parece que es un formato conocidísimo en todo el mundo, serio y elegante, está muy bien hecho, eso es lo que me tentó".

"En esta etapa de mi vida no me divierte andar dando mi opinión de todo. Y siento que este formato me permite estar en el entretenimiento, es pasarla bien con el invitado que sea, el participante y la gente en sus casas", manifestó el influencer.

