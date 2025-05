Cuenta regresiva en PJ bonaerense y para LLA/PRO (negociaciones contrarreloj)

Live Blog Post

Ficha Limpia: Esfuerzo libertario por mostrar voluntad política (cuando hay dudas)

Tal como informó más temprano Urgente24, son momentos de definiciones para La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso. Esta semana sesionaría el Senado con Ficha Limpia. Hay dudas en el oficialismo: creen que le darían una victoria al PRO. Luego, impediría candidatearse a Cristina Kirchner, frustrando la polarización electoral que pretende la Casa Rosada.

Sin embargo, según Infobae, el gobierno nacional hizo trascender que le pidió al presidente de la bancada de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, que envíe a los bloques una nota para que se comprometan a aprobar la iniciativa.

“Nosotros ponemos nuestros seis senadores de LLA, pero no está seguro hasta ahora que los otros 32 de los sectores no kirchneristas vayan a hacer lo mismo, por eso vamos a mandar una nota para que la firmen todos y se comprometan a que van a estar el miércoles ”, reveló una fuente oficial que estuvo trabajando en la negociación de la medida.

El Gobierno quiere mostrar que está realmente interesado en que se apruebe Ficha Limpia, luego de que trascendieran versiones de una supuesta falta de voluntad política para que se inicie el debate de la sesión citada para el miércoles a las 11 de la mañana.

Así las cosas, de no haber quórum (o no aprobarse) el Gobierno de Javier Milei mostrará que no fue su responsabilidad.

Pero lo cierto es que la candidatura de la diputada nacional del PRO Silvia Lospennato podría recibir un gran impulso si el Senado convierte en ley Ficha Limpia. La legisladora fue clave en el debate de la iniciativa desde 2017 e insiste con el tema en medio de la campaña electoral porteña interpelando tanto al kirchnerismo como a los libertarios, que intentan polarizar con Leandro Santoro y quitarle a los macristas el papel de ser la principal fuerza política enfrentada al cristinismo.

Es precisamente el PRO quien impulsa Ficha Limpia junto con otros bloques dialoguistas y fuerzas provinciales aliadas a la Casa Rosada.