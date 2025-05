Peter Navarro, Rasputín y la víctima de Donald Trump

BANDERA Y DÓLARES.jpg "Aunque el dólar casi con certeza seguirá siendo la moneda dominante del mundo durante al menos un par de décadas más, probablemente caerá varios niveles. Espere que el yuan y el euro invadan al dólar en la economía legal."

Esto comenzó antes

Paráfrasis de un dicho común: "No es lo que no sabes lo que te mata". Es lo que crees que sabes, y no es así. Nada podría describir mejor el pensamiento embotado detrás de los estragos que el presidente Donald Trump y su Rasputín comercial, Peter Navarro, han causado en la economía global.