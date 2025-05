72 horas para el nuevo Papa: Gregorio X, el inventor del Cónclave

El cardenal Giovanni Battista Re, de 91 años, decano del Colegio Cardenalicio, es demasiado mayor para participar en el Cónclave, al igual que su vicedecano, el cardenal Leonardo Sandri. Por lo tanto, el Cónclave será dirigido por el cardenal Pietro Parolin, el próximo cardenal obispo de mayor rango elegible y secretario de Estado del Vaticano.

Las puertas de la capilla permanecerán cerradas al mundo exterior hasta que se elija un nuevo Papa.

Papa Francisco y el cardenal Pietro Parolin, ex nuncio en Venezuela y con experiencia en negociaciones con China. Pietro Parolin dirigirá el Cónclave. Fue mano derecha del papa Francisco como secretario de Estado vaticano.

Gregorio X

A Gregorio X se debe la institución llamada 'Cónclave', y hay una copia en el Archivo Apostólico Vaticano. Gregorio X fue Papa luego de la elección más larga de la historia: 2 años y 9 meses; y decidió que no volviera a ocurrir semejante dislate.

Esto es lo que explicó Paolo Ondarza, para la web oficial Vatican News. Vamos a su texto:

Con 33 meses, fue la elección papal más larga de la historia. Tuvo lugar en Viterbo del 29 de noviembre de 1268 al 01/09/1271. Conllevó la proclamación de Gregorio X, el Pontífice a quien debemos la promulgación del Ubi Periculum, la Constitución que, al final del Concilio de Lyon II, introdujo por primera vez el término «Cónclave».

De este importante documento, que es también la premisa de la Universi Dominici Gregis, la legislación vigente hoy para la elección del Sucesor de Pedro, el Archivo Apostólico Vaticano conserva ocho ratificaciones selladas por los Padres conciliares. Son ejemplares voluminosos, en buen estado y marcados con los sellos de los obispos de Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, España Italia, los patriarcas de Constantinopla, Antioquía, Grado y los 3 abades de las órdenes religiosas:

cistercienses,

cluniacenses y

premonstratenses.

Uno de estos pergaminos nos lo muestra Marco Maiorino, Scriptor del Archivo Apostólico: «El Cónclave de Viterbo -explica- tuvo lugar al final de un siglo, el XIII, que en poco más de sesenta años conoció 10 años de sede vacante. Tras la muerte de Clemente IV, el 29/11/1268, se reunieron en la ciudad del Lacio 20 cardenales electores, pero «la asamblea se vio pronto bloqueada por la oposición entre dos facciones, la francesa, formada en su mayoría por cardenales creados por el papa francés Urbano IV, y la italiana, que tenía los números para impedir que el candidato del partido contrario alcanzara los 2/3».

trump papa.jpg Ironía de Donald Trump, quien se autopercibe tal como un Papa.

Sin techo y alimentos en cuentagotas

Exasperados por este estancamiento, «en el otoño de 1269, los habitantes de Viterbo encarcelaron a los cardenales en el palacio papal de la ciudad y, en junio de 1270, destecharon la sala, llegando incluso a cortar el suministro de alimentos a los reclusos. Entre el otoño (boreal) de 1269 y el verano de 1270», prosigue el Scriptor del Archivo Apostólico, “el número de cardenales electores se había reducido a 16”.

Éstos finalmente acordaron celebrar una elección de compromiso: eligieron a 6 de ellos con la tarea de acordar el nombre del candidato con el que los demás estarían de acuerdo'.

El 01/09/1271 tuvo lugar la elección de Tebaldo Visconti, archidiácono de 61 años en Lieja y aún no ordenado sacerdote, amigo de santo Tomás de Aquino y de san Buenaventura de Bagnoregio. «En aquella época se encontraba en Acre, en Palestina. Llegado a Viterbo en febrero de 1272, aceptó la elección y tomó el nombre de Gregorio X». Coronado en Roma el 13 de marzo de 1272, no tenía experiencia en la Curia y no le fue fácil gobernar la Iglesia, pero gozaba de un excelente conocimiento de la situación política en Europa y Tierra Santa. «No se dejó manipular por los cardenales -señala Maiorino-, más bien se esforzó por llevarlos a la unidad y a la obediencia».

camarlengo-kevin-joseph-farrell-.jpg Kevin Joseph Farrell, cardenal Camarlengo, otro protagonista del Cónclave.

La legislación del Cónclave

Fue precisamente la experiencia de su elección al trono pontificio lo que impulsó a Gregorio X a reorganizar la elección del Sucesor de Pedro: «La Constitución Ubi Periculum del 16/08/1274, aprobada en la 5ª sesión del Concilio de Lyon II, encontró una fuerte resistencia por parte de la mayoría de los cardenales, pero los Padres conciliares votaron a favor de la propuesta del Papa. Por primera vez, se introdujo la palabra «Cónclave», que indica un lugar cerrado: la sala donde los cardenales debían reunirse para elegir al Papa».

Reglas extremadamente estrictas, destinadas a evitar que se repitiera una larga sede vacante, caracterizan este significativo documento.

«Se preveía que si, 3 días después de la entrada de los cardenales en el cónclave, la elección no había tenido lugar, la consistencia de las comidas a los cardenales se reduciría de 2 a un plato durante los 5 días siguientes. Si después de estos 5 días todavía no habían llegado a la elección, las comidas se reducirían sólo a pan, agua y vino hasta la elección. También se estableció que durante el Cónclave los cardenales no recibirían ningún emolumento de la Cámara Apostólica».

Existen diferencias y convergencias entre el 'Ubi Periculum' y el 'Universi Dominici Gregis'.

«La legislación curial -señala Marco Maiorino- tiende a ser conservativa: tiene el objetivo preciso de garantizar la búsqueda de la verdad y la salvaguardia de la justicia. Si el Ubi Periculum preveía que los cardenales se reunieran en un lugar cerrado y que en este palacio vivieran todos en la misma sala, llamada Cónclave», con una sola ventana para permitir el paso de los alimentos para los cardenales, «la Universi Dominici Gregis sigue estableciendo que el Cónclave debe celebrarse en espacios y edificios determinados, cerrados a personas ajenas y que, hasta la elección del nuevo Pontífice, los locales de la Domus Sanctae Marthae, el edificio querido por Juan Pablo II para albergar a los cardenales, permanezcan cerrados a personas no autorizadas. También existen normas para admitir a los retrasados al Cónclave previstas por el Ubi Periculum que también han sido incorporadas a la Universi Dominici Gregis».

vaticano8.jpg El velatorio de Francisco ya quedó atrás, ahora llega la hora de elegir al nuevo Papa.

El recordatorio

De gran interés, impacto y relevancia sigue siendo el texto más amplio de la 'Constitución Ubi Periculum', copiado en el registro papal.

Los Padres conciliares escriben: «Suplicamos a los mismos cardenales que reflexionen atentamente sobre el deber que pesa sobre ellos cuando se trata de elegir al vicario de Jesucristo y sucesor de Pedro, cabeza de la Iglesia universal y guía del rebaño del Señor. Habiendo renunciado a toda pasión privada, que no miren tanto a sí mismos. Que nadie más que Dios influya en su juicio en la elección. Que busquen sin temor lo que es de utilidad común, procurando sólo apresurar una elección útil y muy necesaria, y dar a la misma Iglesia un digno esposo. Los fieles no deben confiar tanto en una elección solícita, sino más bien en el poder intercesor de la oración humilde y devota».

«Creo que esta exhortación es muy clara para los cardenales que se reunirán para elegir al nuevo Pontífice -señala Marco Maiorino- pero como siempre, la historia es Magistra Vitae y está siempre dispuesta a recordarnos a qué aspiramos.

