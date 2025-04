Cardenales, uno sólo será Papa: IA, el Cónclave, entre lo real y 'fake'

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/XaquinQV/status/1917206075780329663&partner=&hide_thread=false No me puedo creer que alguien (un tal "abs_idea" en Instagram) aunase mis dos grandes pasiones en un video. El "peak" de las IA llega para el #Cónclave.pic.twitter.com/L6OxJAhTtT — XQV (@XaquinQV) April 29, 2025

Entre los 11 cardenales favoritos cuyos nombres retumban por los pasillos de la Capilla Sixtina, se encuentran:

el filipino Luis Antonio Tagle: 67 años, actual Arzobispo de Manila, apodado como "el Francisco asiático", es un jesuita y carismático

el de Guinea Robert Sarah: 69 años, un ultraconservador anti LGTTB , quien critica al extremismo Islam y que podría cumplir la profecía del “Papa Negro”

el italiano Pierbattista Pizzaballa: 60 años (joven para la promesa papal), es el actual patriarca de Jerusalén, cercano a los palestinos católicos y con un diálogo interreligioso con la comunidad judía de Tierra Santa.

image.png Los cardenales que figuran entre los principales favoritos —conocidos como los papabili— | GENTILEZA DE IMAGEN VATICAN NEWS

el italiano Pietro Parolin: 70 años, actual secretario de Estado, “1er. ministro” de la Santa Sede, diplomático de carrera. Bergoglio lo quiso inmediatamente a su lado, aunque luego el mismo Papa fue reduciendo progresivamente los poderes de su superdepartamento.

el italiano Matteo Zuppi: 69 años, Arzobispo de Bolonia y presidente de la CEI, romano formado en la Comunidad de Sant'Egidio, declina el pensamiento de Bergoglio sobre la Iglesia italiana conservadora, con un estilo muy informal. Amado por los grandes medios de comunicación y la política progresista tradicional liderada por el Olivo, dialoga con todas las fuerzas políticas pero la primera ministra Meloni mantiene la distancia y lanza golpes.

El maltés Mario Grech: 68 años, desde 2019 es Secretario General del Sínodo de los Obispos, uno de los puntos clave del pontificado de Bergoglio, en los temas sensibles de su trabajo pastoral. Se le considera un progresista moderado, muy sensible a las cuestiones de los inmigrantes –y por ello crítico con las políticas que a menudo adopta su país– y abierto hacia las personas homosexuales. Tiene buenos contactos en el episcopado europeo.

el luxenburgés Jean Claude Hollerich: 67 años, actual Arzobispo de Luxemburgo, Vicepresidente de los Obispos europeos. Jesuita, intelectual, , fue muy cercano al Papa, quien lo premió con una visita a su país, marginal en la perspectiva bergogliana. Decididamente progresista, sobre el papel tiene pocas posibilidades de ser elegido –otro jesuita está ahora excluido–, pero podría representar un polo de influencia en el circuito cardenalicio europeo, especialmente francés y alemán.

el húngaro Péter Erd: 72 años, actual Arzobispo de Budapest, fue el jefe de los obispos europeos. Presidió el Sínodo sobre la familia, aunque sus posiciones conservadoras fueron superadas por el debate de la asamblea, moviéndose en la dirección de una apertura a las personas divorciadas como quería Francisco. Podría coagular los votos de la derecha moderada (pero también de la más identitaria, si no hay alternativas), su nombre está entre los que se mencionan sin miedo.

el argelí Jean Marc Aveline: 67 años, actual Arzobispo de Marsella, nacido en Argelia. Para Bergoglio era el punto de referencia en las cuestiones de las migraciones mediterráneas, y por eso se le contaba entre los progresistas. Se le considera un punto fijo para toda la Iglesia francesa, mucho más que el cardenal François Xavier Bustillo, de Ajaccio, una joven estrella en ascenso en la esfera bergogliana.

el asiático Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don: 78 años, el actual Arzobispo de Colombo (Sri Lanka), podría representar una carta “asiática” más gastable, también debido a su edad, que era la edad cuando Ratzinger fue elegido. Y sería bien recibido por el ala tradicionalista, a la que no se podría acusar de preferir una opción tradicional occidental. Es un erudito bíblico refinado y habla con fluidez un número no especificado de idiomas

el canadiense Francis Leo: uno de los más jóvenes con 54 años, actual Arzobispo de Montreal, cardenal desde hace algunos meses. Hijo de inmigrantes italianos, desarrolló la primera parte de su ministerio en la diplomacia papal, luego Francisco lo envió de regreso a su tierra natal, también como signo de atención hacia un país que en el pasado había visto heridas infligidas por la Iglesia católica. Considerado un conservador, podría ser una carta para el episcopado americano frente a los europeos, aunque su edad es realmente muy joven (pero no demasiado joven, Wojtyla tenía 58 años)

El nuevo Vaticano: Cambio de rumbo o prosiguen los jesuitas



A una semana de la votación del Cónclave, y en medio de los trascendidos, se empiezan a proyectar los nombres que se impondrían en la votación papal —los anteriormente mencionados—, que inicia el próximo 7 de mayo y que podría extenderse hasta 9 días sino se obtienen los 90 votos para proclamar a un Papa.

Según los rumores, el próximo Papa podría seguir el rumbo de Francisco si acaso triunfa un cardenal jesuita como Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila, o Stephen Chow Sau-yan, arzobispo de Hong Kong. O bien, el Cónclave podría pegar un volantazo con la elección de un nuevo Papa de tinte conservador, tal como Robert Sarah, el cardenal guineano que habla en contra del diálogo intercultural-interreligioso porque estaría extinguiendo los valores cristianos y quien repudia a la comunidad LGTTBQI debido a que estaría amenazando a la familia tradicional, según sus propias palabras.

El cardenal africano podría convertirse en el primer 'Papa Negro' de la historia. Y esto causa un gran temor, ya que las profecías apocalípticas de Malaquías y de Nostradamus retratan el Fin del Mundo cuando asume un Sumo Pontífice "negro".

Pierbattista Pizzaballa, el patriarca de Jerusalén, es uno de los favoritos a suceder al Papa Francisco. Está al frente de una comunidad de árabes palestinos y se ofreció a entregarse a Hamás.

image.png

Dos días después de que el Papa Francisco ascendiera al Reino de los Cielos, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, el actual patriarca latino de Jerusalén, tomó un vuelo a Roma para sentarse en los aposentos de la Capilla Sixtina por el cónclave de los próximos días que elegirá al nuevo mandamás de la Iglesia Católica Apostólica Romana.

Pierbattista Pizzaballa, de 60 años, es uno de los 135 cardenales que decidirán el nuevo rumbo del Vaticano y que podría ser elegido como el nuevo Papa a suceder a Francisco.

El Cónclave del que forma parte Pizzaballa, escogerá en estas semanas a un nuevo Pontífice, quien podría abrirse a un mundo atravesado por las tecnologías y por los movimientos LGTB (como lo ha hecho Francisco) o bien volver a un enfoque más tradicional para preservar los preceptos cristianos frente a la diversidad cultural y al crecimiento del extremismo en Europa.

Pizzaballa, figura indiscutida de la curia de Medio Oriente, ha sido nombrado patriarca de Jerusalén en el año 2020 tras haber sido custodio del Santo Sepulcro durante más de doce años.

Ahora mismo, su nombre resuena como uno de los favoritos a coronarse de gloria en el Cónclave. De convertirse en el nuevo Papa, el pueblo palestino tendría a un aliado en el sillón de San Pedro.

image.png Pierbattista Pizzaballa, el Patriarca de Jerusalén: "Bombardear Gaza no es la solución" | VATICAN NEWS

Con su llegada al Vaticano, si Dios y al menos 40 cardenales le conceden el honor, podría ayudar a mediar en el conflicto palestino- israelí y contribuir a que Gaza finalmente vea una luz al final del túnel.

En ese sentido, Pierbattista Pizzaballa, el Patriarca de Jerusalén, tiene contacto directo con la Sagrada Familia de Gaza, a la que el Papa Francisco llamaba por teléfono, pero a la vez mantiene una relación estrecha con miembros importantes de la comunidad judía de Jerusalén.

En octubre del 2023, ofreció entregarse a Hamás a cambio de los niños tomados como rehenes.

"¿Si estoy listo para un cambio? Cualquier cosa si puede ayudar a la libertad y a regresar a sus casas a esos niños. Ningún problema, tengo disponibilidad absoluta para hacerlo", dijo Pizzaballa, el patriarca latino.

Italiano, futbolero y que vela por los Palestinos: El posible nuevo Papa

Cuando el cardenal Pierbattista Pizzaballa, el Patriarca de Jerusalén, recibió la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, canceló todas sus citas y arregló sus maletas para dirigirse a la ciudad de El Vaticano.

Ese lunes 21 de abril, al salir de la sede del Patriarcado Latino de Jerusalén donde ha guiado a la congregación católica desde hace una década, un grupo de fieles y de asesores se le acercaron para rezar en árabe.

Pizzaballa, visiblemente conmovido, observó cómo rezaban en árabe por la muerte del Papa Francisco, pero también oraban por él.

“Que el Señor guíe tus pasos con su sabiduría, llene tu corazón con su Espíritu y esté contigo si es su oración que guíes su Iglesia”, le dijo uno de los fieles.

image.png Pizzaballa: "Hablé con el Papa sobre cómo detener la deriva en Oriente Medio"

Aquella serenata improvisada y aquellos rezos, sin dudas, tuvieron para el cardenal un sabor agridulce de despedida. Es que los fieles sabían perfectamente de la posibilidad de que Pizzaballa, de 60 años, no retorne a ciudad Santa por convertirse en Papa.

Quién es Pizzaballa: abierto a entregarse a Hamás y por la paz en el Golfo

Pizzaballa nació en 1965 en la pequeña comunidad de Castel Liteggio en Bérgamo, la misma provincia en donde llegó al mundo de los vivos el Papa San Juan XXIII, apodado como el "Buen Papa Juan".

El cardenal italiano, que es uno de los favoritos a suceder a Francisco, sintió desde niño un profundo llamado a predicar en nombre de Dios. Por ello ingresó al seminario menor, donde finalmente se convirtió en miembro de la orden franciscana.

Fue precisamente en Bolonia, mientras estudiaba filosofía y teología, donde llamó la atención del cardenal Giacomo Biffi, un ultraconservador quien ordenó a Pizzaballa como sacerdote en 1990.

Unos años después de ello, Pizzaballa se dirigió a Jerusalén, donde estudió en el Studium Biblicum Franciscanum y se licenció en teología bíblica. Más tarde, estudió hebreo moderno y lenguas semíticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén antes de incorporarse a la Custodia Franciscana de Tierra Santa, siendo el principal responsable de la población católica de habla hebrea.

En el 2020, finalmente, fue nombrado patriarca de Jerusalén tras haber sido custodio del Santo Sepulcro durante más de doce años. La iglesia que dirige está formada por palestinos y está abierta al diálogo interreligioso con el judaísmo.

Hace un tiempo, tras aquel fatídico 7/10/23 cuando Hamás atentó contra Israel, dijo que estaba dispuesto a entregarse al grupo terrorista si a cambio devolvían a los niños secuestrados.

¿Si estoy listo para un cambio? Cualquier cosa si puede ayudar a la libertad y a regresar a sus casas a esos niños. Ningún problema, tengo disponibilidad absoluta para hacerlo ¿Si estoy listo para un cambio? Cualquier cosa si puede ayudar a la libertad y a regresar a sus casas a esos niños. Ningún problema, tengo disponibilidad absoluta para hacerlo

El líder católico de Jerusalén, condenó en más de una ocasión al terrorismo, pero a la vez criticó los bombardeos de Israel en Gaza. De hecho, ha hablado a favor de la comunidad palestina, y a la vez, se ha mantenido en diálogo interreligioso con la comunidad judía.

En enero del 2024, dijo que con el Papa Francisco se habían "puesto al día sobre la situación humanitaria de la comunidad cristiana en Gaza, pero más en general de Tierra Santa, y sobre las posibles perspectivas, para ver si hay posibles canales de diálogo, para ver al menos cómo detener esta deriva que es cada vez más preocupante".

En cuanto al plano más mundano del cardenal, su familia ha estado ligada al fútbol ya que el primo de su padre fue Pierluigi Pizzaballa, un mítico portero italiano que llegó a jugar en la Selección.

