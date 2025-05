"Santiago Caputo era un chico sencillo y agradable: ser tan joven y tener tanto poder deslumbra"

“El síndrome de Hubris podría afectar a Santiago Caputo y tambièn a muchos funcionarios que habitan los palacios: he tratado muy de cerca con unos 30 presidentes latinoamericanos y apenas dos de ellos no lo han padecido: Javier Alarcón, presidente ecuatoriano, y otro que sigue activo y prefiero no nombrar” sostuvo Jaime Durán Barba.