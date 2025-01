Alivio en El Nueve: Encontró reemplazante para Peluffo y continúa 'Qué mañana!'

En lo que respecta a Peluffo, hasta ahora no se expidió públicamente pero según indicó Montagna se despedirá de la audiencia en los próximos días.

¿C5N o El Nueve? Se definió el futuro de Flor de la V tras su salida de Intrusos

En el mediodía de hoy (jueves 23/1) Ángel de Brito confirmó en su envío Ángel Responde del canal de streaming Bondi dónde desembarcará Flor de la V este año tras ser desplazada de Intrusos. La conductora tenía sobre la mesa las propuestas de El Nueve y C5N y tomó una decisión.

Cabe recordar que fue el propio De Brito quien dio cuenta de las ofertas de los canales. En el caso de la señal de noticias se trataba de un envío en el horario de las 14:00 a las 16:00 con un pase con Jorge Rial, mientras que el Grupo Octubre le propuso un programa de espectáculos en la misma franja que Intrusos.

De este modo, el periodista de espectáculos puso fin al misterio. "Ella iba a estar en C5N a la tarde conduciendo. Se bajó del proyecto", introdujo y lanzó:

Va a debutar en El Nueve en marzo, 13:30, con su programa de espectáculos que todavía no tiene nombre y que todavía no tiene panel

"Ya la habían llamado. Ella estaba más cerca de C5N pero finalmente no cerró y se va a El Nueve, producido por Jotax", concluyó De Brito.

De esta manera, Flor de la V encabezará su propio proyecto con el que competirá con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, sus reemplazantes en Intrusos con quienes manifestó ciertas fricciones. De hecho, en su despedida del ciclo de chimentos evitó mencionarlos directamente, pero sentenció: "Fueron muy malos conmigo, muy crueles, mintieron sobre mí".

