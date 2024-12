La figura que se despide sorpresivamente de El Nueve: "Me faltaba motivación"

Respecto a su futuro, Mirol indicó: "Estoy entusiasmado con el periodismo digital, con las redes sociales, con mi canal de YouTube, donde hago periodismo, producción y edición".

Tensión en el ciclo de Romina Manguel

En la velada del domingo 20/10 Hernán Lombardi y Pablo Alabarces fueron invitados a participar del ciclo Opinión Pública, encabezado por Romina Manguel en El Nueve. En determinado momento, la conductora advirtió una tensa discusión detrás de cámaras entre el diputado y el profesor de la UBA, que incluyó empujones e insultos.

Fuerte discusión se generó detrás de cámara en el programa "#OpinionPublica" de @rominamanguel.



El cruce fue entre el diputado @herlombardi y Pablo Alabarces (docente UBA) donde Pablo le dijo a Hernán: "Vos sos un hijo de puta" (por el apoyo al veto a la ley de financiamiento…

El conflicto se desató mientras el panelista Jairo Straccia intentaba hacer su análisis y tuvo que ser interrumpido por Manguel, que detectó la agresión de los entrevistados fuera del aire

Hay una pelea acá atrás de cámara (...) No es la idea. Agresiones físicas no, ¿podemos seguir con el programa? Queremos dialogar civilizadamente, estemos de acuerdo o no Hay una pelea acá atrás de cámara (...) No es la idea. Agresiones físicas no, ¿podemos seguir con el programa? Queremos dialogar civilizadamente, estemos de acuerdo o no

Pese a que el cruce no salió al aire, más tarde Alabarces, quien es sociólogo y profesor del seminario de Cultura Popular de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, regresó al estudio y se refirió al episodio: "Es la primera vez en mi vida que puteo a un diputado, posiblemente no sea la última".

"¿Construye putear a un diputado? ¿Es el camino? Si arrancamos con la puteada", cuestionó la conductora y él respondió: "Por supuesto que no es el camino, estamos totalmente de acuerdo. Jamás he puteado a un diputado, es la primera vez en mi vida, pero este tipo echó a 325 compañeros de Télam en 2016".

La agresión y el insulto hablan de la falta de argumentos.

Son violentos peligrosos. Desconocen todo pensamiento que no sea el de ellos y eso los vuelve impotentes en ideas y solo les queda intimidar de palabra y de hecho.

