El Nueve se relanza: Regresa Nuevediario y dos nuevos ciclos

Embed - David Kavlin en Instagram: "Todos los contratos que firmé en mi vida fueron importantes, pero este tiene un sabor especial. Llega en tiempos de madurez profesional y personal y es consecuencia de mucho andar. De aciertos y errores. De alegrías y sin sabores. Pero no saben cuanto lo desee y cuanto lo busqué. @canal9 y @canalip me honran en otorgarme la oportunidad de estar al frente del regreso de un clásico de las noticias. A 40 años vuelve... NUEVEDIARIO IP La Información Primero. Una versión moderna del noticiero que cambio el modo de informar. Las medianoches nos encontrarán con un resumen agil y dinámico para saber todo lo que pasó en el dia en pocos minutos. Que importantes son para mí por su confianza Victor Santa María, Sebastian Rolandi @maielbaiardi @marceloantin , Martín Rodriguez, Alfredo Scoccimarro. Gracias @matiasperezmanghi @lisandroborges @germanmuchico enormes señores que me extienden su mano para cumplir sueños juntos. Gracias Todo canal 9 y Canal IP, también compañeros de siempre y otros nuevos Florencia Verdaguer, Lucas Ricoy @Facufel @guadiregalzi @diego_garciasaez. Gracias Familia, amigos, compañeros de otros programas, viejos y nuevos sponsors que están felices por esto. Gracias Los espero desde el 7/10 de Lun. a Vie. a la medianoche por @canal9 y de martes a viernes 23:30 por @canalip NDIP NueveDiarioIP. La Información primero"

