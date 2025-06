Los Kirchner menguados, el reclamo de Kicillof, etc.: El Día, El Parlamentario + LPO

Web nativo digital La Política Online, muy consultada por el 'mundillo político':

"Frustración en el Instituto Patria porque los gobernadores peronistas no se pliegan a la campaña "Cristina Libre" - La Cámpora promueve recitales y "puntos de encuentro" en las provincias pero los caciques territoriales se despegan. Llantos y gritos contra los traidores."

Urgente24 intenta construir un relato a partir de los 3 textos.

Carlos Bianco. Carlos Bianco, mano derecha del gobernador Axel Kicillof.

El Día y el reclamo de Kicillof

La crónica de El Día se refiere al plenario del sábado 28/06 del Movimiento Derecho al Futuro en la 5ta. Sección Electoral.

Bianco se refirió a lo que interpreta como una afrenta permanente de La Cámpora a la autoridad del gobernador Axel Kicillof.

"(…) Si hay legisladores de nuestra fuerza que presentan proyectos sin consultar, no va. A futuro cuando se debatan los cargos, queremos que se tenga en cuenta la opinión del Gobernador. Esas cositas son las que pide el Gobernador para ir a la unidad. Y en ese marco, armar las listas. Unidad de conjunto, no sólo para armar las listas porque si el 08/09 te tiran toscazos, no sirve". (…)

Tras señalar que en las listas "hay que poner a los mejores, a los que más miden, para que no entre la motosierra a la Provincia, porque ahí se termina todo, Bianco insistió en que "la peor opción es ir separados, porque en ese caso habrá cambiado el objetivo político, ya no será ganar la Provincia sino sacar el mayor porcentaje posible. Es el peor escenario, pero no descarto que pueda suceder" (…)".

Entonces, el mensaje de El Día es:

Kicillof sigue negociando la unidad con los K y el Frente Renovador pero...

Kicillof exige que se lo considere el líder bonaerense del espacio, y...

No hay alternativa a este reclamo de que se lo reconozca como el Jefe distrital.

maximo-kirchner.jpg Complicado escenario para Máximo Kirchner.

El Parlamentario y las 3 vías

La web de la revista El Parlamentario, que dirige José Ángel Di Mauro, con la firma de Fernando Ramírez, aborda por 2do. día consecutivo, la idea de la unidad en Unión por la Patria. El viernes 27/06 había planteado expectativas -pese a la pésima reunión en la sede del PJ Nacional- para el sábado 28/06, y ahora afirma que es un día D este domingo 29/06.

Por lo demás, el texto toma como referencia la reunión sabatina que comentó El Día aunque refuerza conceptos que sus lectores atribuyen a Carlos Bianco pero explica el concepto 'listas conjuntas' diferente a 'lista de unidad':

"Una comisión de representantes de los 3 sectores del peronismo bonaerense, encabezados por el gobernador Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, se reunirá este domingo en La Plata, para mover la pelota y dar el puntapié inicial al intento de acordar listas de unidad para la elección provincial del 7 de septiembre.

La decisión de reunirse este domingo después de las 17 se adoptó en una reunión en La Plata entre Kicillof, algunos de sus ministros, como el de Gobierno, Carlos Bianco; y varios intendentes integrantes del Movimiento Derecho al Futuro, que lidera el gobernador.

El cónclave duró casi 3 horas y media y la mayoría de los expositores estuvieron a favor de bregar por la unidad, pero pusieron reparos en las formas. (…)

“A ellos les molesta que sea Kicillof el que conduce y lidera y es lógico porque es el gobernador”, dijo a parlamentario.com un participante de la reunión. Por eso, decidieron que este domingo concurrirán al encuentro tripartito, pero ahí propondrán una suerte de código de buenas prácticas políticas para culminar finalmente con “listas conjuntas” si se puede.

El MDF habla de “listas conjuntas” porque sabe que es imposible una unidad con La Cámpora y el kirchnerismo, sectores que son hostiles con el mandatario provincial."

(…) El ministro de Kicillof explicó que una 2da. posibilidad es la de confeccionar listas conjuntas con porcentajes de representación. Pero en este caso el MDF aspira a tener un porcentaje de entre 40% y 50%, según pudo saber parlamentario.com.

(...) Por último, la 3ra. y extrema opción es que no haya unidad.

En ese caso, el MDF se inscribirá con el nombre del partido del intendente de Ensenada, Mario Secco, e incluso ya podría ocurrir eso esta semana ante la Junta Electoral, de modo de mostrar que el kicillofismo “tiene las herramientas” para ir a una elección.

Lo que Bianco no dice es que sin acuerdo se podrían sumar los peronistas enemigos de La Cámpora como Fernando Gray, Julio Zamora y Juan Zabaleta, entre otros.

Y también un sector del radicalismo del interior, desencantado con el acuerdo La Libertad Avanza-Pro."

cfk balcon beso.jpg La victimización viene limitada para CFK. La están jubilando y La Cámpora no está preparada para ese evento. Foto: NA

LPO y la erosión de CFK

No tiene nada que ver con lo anterior pero influye mucho la realidad que describe La Política Online, que dirige Ignacio Fidanza:

"(…) Fuentes del PJ comentaron a LPO que, en paralelo a la reunión de todas las tribus peronistas en el local partidario de la calle Matheu, trascendió que el círculo más cercano de Cristina Kirchner habría discutido "a los gritos" por el fracaso de la campaña "Cristina Libre" antes de que arranque.

Sucede que los gobernadores peronistas no se quieren subir a las iniciativas que promueve La Cámpora, porque conspira según ellos con la estrategia electoral de sus distritos.

Si bien la postura de los gobernadores fue la de transmitir el apoyo a la expresidenta durante los días posteriores a la confirmación de su condena con el fallo de la Corte Suprema, avisaron por lo bajo que lo hacían "por respeto" a la ex presdienta pero advirtieron que no iban a subordinar su táctica electoral a la pelea del kirchnerismo. (…)

El problema de la agrupación liderada por Máximo Kirchner es que si la iniciativa queda solo en sus manos quedaría expuesto el paulatino recorte de la representación de Cristina, algo que además los debilitaría en la pulseada con el sector de Axel Kicillof por el armado de las listas bonaerenses. (…)".

Interesante este último fragmento.

