El caso Julio Zamora obliga a una respuesta de Axel Kicillof

Julio Zamora fue un aliado de Axel Kicillof mucho antes que la mayoría de los integrantes del Movimiento Derecho al Futuro. Es cierto que fue por necesidad, pero también por convicción, dice él. Por necesidad porque soportaba la embestida en el municipio de Tigre de Malena Galmarini de Massa (siempre queda la duda de si ella no es el 'policía malo' y su marido, Sergio Massa, el ' policía bueno' pero ambos trabajan en la misma 'comisaría'). Zamora había dialogado con La Cámpora para sobrevivir a la caída en desgracia en el Frente Renovador cuando no aceptó dejar la alcaldía municipal a la mujer del ministro presidenciable. Y luego fue un defensor del gobernador Axel Kicillof, quien todavía no se había diferenciado de CFK ni de La Cámpora, pero Zamora 'le puso fichas'.