Renuncia tras polémica: María Belén Ludueña habló sobre la salida de Evelyn Von Brocke

Embed - SE FUE EVELYN VON BROCKE DE MUJERES ARGENTINAS: BELÉN LUDUEÑA CONFIRMÓ LA SALIDA DE LA PANELISTA

Por su parte, la conductora de Mujeres argentinas dialogó con Infama (América TV) y aclaró que, a pesar de la pelea al aire, había un buen clima laboral: "Nos llevábamos todas bien, estábamos todas bien y dijo que renunciaba. A mí me parecía que hacía buenos aportes al programa. Tenía un espacio bastante destacado, pero dijo que no, que lo va a pensar".

En este marco, durante la emisión de esta mañana la conductora se refirió abiertamente a la renuncia de la panelista con cordialidad, rechazando así cualquier tipo de rumor de interna:

Como todos ya saben, porque hizo público un posteo en sus redes sociales, fue el último día el viernes de Evelyn Von Brocke, le mandamos un beso enorme. Aparentemente, ella va a empezar un nuevo camino profesional. Por supuesto, desde 'Mujeres Argentinas' le deseamos mucho éxito y también la vamos a extrañar Como todos ya saben, porque hizo público un posteo en sus redes sociales, fue el último día el viernes de Evelyn Von Brocke, le mandamos un beso enorme. Aparentemente, ella va a empezar un nuevo camino profesional. Por supuesto, desde 'Mujeres Argentinas' le deseamos mucho éxito y también la vamos a extrañar

Luego, en diálogo con Carla Bunny para Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Ludueñavolvió a referirse al tema y manifestó: "Le deseo mucho éxito, ella decidió tomar otro camino profesional. Lo publicó en las redes sociales., pero nosotros ya lo sabíamos desde el viernes".

"El clima laboral era excelente, no pasó nada, estábamos muy bien. Pero cuando uno tiene ganas de cambiar el rumbo profesional, es super respetable", sumó.

María Belén Ludueña estalló de furia contra sus panelistas en plena nota con Roberto García Moritán

Roberto García Moritán estuvo como invitado en Mujeres Argentinas y en medio de la entrevista que se emitió por la pantalla de El Trece se produjo un tenso momento cuando María Belén Ludueña salió en defensa de su entrevistado y cargó con dureza contra sus panelistas.

El hecho ocurrió en el momento en que la periodista Evelyn Von Brocke incomodó al invitado al reflotar su escandalosa separación de Pampita y dijo: "Yo no sé a qué vas Evelyn con esto pero me parece a mí que este no era el sentido de la nota. No lo tengo por qué defender pero lo quiero decir porque lo hablamos previamente. Hay familias de por medio".

Embed - TENSIÓN Y PELEA ENTRE LAS #MujeresArgentinas: INCREPAN A MORITÁN Y BELÉN LUDUEÑA AL BORDE DEL LLANTO

Sin embargo, la panelista pareció no darle importancia al reto y siguió en la misma sintonía hasta que la conductora nuevamente salió al cruce: "Perdón, pero me suena extorsionador. ¿Por qué tenemos que jugar a eso? No me gusta Yo soy pro familia y de última, y lo digo y me hago cargo, si las cosas pasan: ¿Qué? Tengo la información y voy a destruir una familia. No me parece bien", añadió la conductora.

"Yo no soy traidora, tengo códigos. No me gusta que pasen estas cosas y este programa tiene otro sentido, no tiene un sentido de hacer mierda a la gente", dijo tajante al borde del llanto. "Los trapitos sucios se lavan en casa. Esto que acaba de suceder me gustaría que no suceda más porque nosotras hacemos un programa con códigos, al menos yo pretendo tenerlos, y esto no es la primera vez que pasa", sumó molesta tras una intervención de su colega Amalia Díaz Guiñazú.

