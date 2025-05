Adele cumple 37 años: La cantante que hizo del dolor un arte y lo cambió por Grammys

Grammys, llantos y canciones que te abrazan

Con 21, su segundo disco, la rompió todo. No fue solo un buen álbum: fue un fenómeno. El disco salió en 2011, venía de una ruptura de pareja y canalizó todo el dolor en canciones que hoy todos sabemos de memoria. "Rolling in the Deep", "Set Fire to the Rain", "Someone Like You"… cada una es una piña al pecho. Vendió más de 20 millones de copias en un año, un disparate total en una industria que venía medio muerta por la piratería y Spotify.