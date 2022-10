PASO sí / PASO no, fractura al caer y no sólo del peronismo

#1. La tensión entre Maximo Kirchner y Sergio Berni sigue tan latente como la noche de las elecciones 2021, cuando casi se van a las manos. Trascendieron críticas del hijo de CFK al ministro de Seguridad que aún apoya Axel Kicillof. Es una manera que tiene el gobernador de marcar sus diferencias con La Cámpora y con los intendentes del conurbano, históricos críticos del médico militar encargado de la seguridad. Irrita a los alcaldes su rol de comentarista de la realidad que él debería modificar y que consume recursos a las comunas, lanzadas a gastar en infraestructura propia para hacerse cargo de un tema que las agobia desde siempre. Tal como sucede en las guerras, siempre en el final del camino la explicación es económica.

#2. El otro tema que surgió del cónclave fue el tratamiento para suspender las elecciones primarias. De los presentes en las oficinas platenses del Justicialismo, la mayoría es partidario de cancelarlas. Aún devaluada, porque mide menos que antes del intento por asesinarla, CFK sigue siendo aún la que consigue la mayoría de los apoyos en el oficialismo (esto lo dice La Cámpora porque en varias encuestas Sergio Massa ya mide más que ella). Dicen que sucede desde La Matanza a Tigre. Con fenómenos similares en el 2do. lugar y es la irrupción de Javier Milei. Entre los postulantes de Juntos por el Cambio se da una particularidad. Mientras crece la intención de voto para Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta tiene buenos números en distritos peronistas. Eso sí, en muchos de ellos por encima está Diego Santilli, que ambiciona capturar el sillón de Dardo Rocha.

fdt.jpg Encuesta de Taquion: CFK ya no es Nº1. Que La Cámpora siga viviendo su ficción.

Esa foto que dicen ver hoy en el conurbano es la que alienta a diversos alcaldes del Frente de Todos a tachar las PASO. Imaginan que basta conque CFK garantice un piso de 30 puntos porque la fragmentación de Juntos por el Cambio y la presencia de Milei en una boleta les será suficiente para retener el territorio. ¿Tan seguros se encuentran que CFK todavía consigue 30 puntos? Quizás deberían hablar con analistas tan diferentes como Hugo Haime y Raúl Timerman....

Lo mismo piensan quienes buscan capturar distritos hoy gobernados por intendentes del PRO. Se ilusionan con la postulación de la vicepresidenta y que no haya un cierre de Javier Milei con Mauricio Macri para ir juntos en un espacio.

“En la elección 2021 obtuvimos 34 puntos con Victoria Tolosa Paz en la lista y en un mal momento del gobierno. Si CFK es candidata, menos de eso no va a sacar y con la boleta de Milei en la cancha podemos estar cerca de ganar el municipio”, se ilusiona un dirigente del Frente de Todos que sueña con desbancar a un jefe comunal del PRO en el conurbano bonaerense. Su ilusión quizá no se detenga en evaluar con detenimiento el comportamiento del voto libertario. Hay trabajos de opinión que observan que Milei también convoca sufragios y voluntades entre quienes en 2019 votaron a Alberto Fernández.

cfk66.jpg ¿Cuántos votos tiene realmente CFK?

El Presidente transita su momento de mayor debilidad. Sin embargo, él no claudica en ensoñaciones. Aún más acotado que antes en su mesa chica, Alberto cree que puede influir en la decisión electoral de 2023. Y no se baja de eso.

Quizá como un intento negociador, busca obturar el deseo de quienes desde el Frente de Todos pretenden avanzar en la eliminación de las primarias abiertas. Aún se recuesta Fernández en sus propios dichos de 2021, cuando aventuró una gran Paso del Frente de Todos para definir candidatos. El reciente gesto al gobernador Alberto Rodríguez Saá con la designación de la nueva ministra de Mujeres, Genero y Diversidad, Ayelen Mazzino, es la consagración de otras señales anteriores para sumar peso en su idea de ser el representante genuino del Kirchnerismo, que no es lo mismo que el cristinismo.

Se especula por estas horas si en sus elucubraciones, el Presidente aspira a recrear un espacio del que se siente cofundador: el kirchnerismo. Trasciende que él hasta busca mostrarse como el padre de las medidas que fue tomando hasta aquí el ministro de Economía, Sergio Massa. La búsqueda de racionalidad en la materia -entiende Fernández-, es una manera que tenia Kirchner de concebir la economía. Por aquello que muchas veces planteó el ex Presidente al decir: “no se fijen en lo que digo sino en lo que hago”.

En definitiva, lo último que se pierde es la fe.

1665426620723.webp Ayelen Mazzino, de San Luis a la capital federal.

No parece casual que el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, fuera una de las voces territoriales a favor de mantener las PASO. El alcalde del poncho no es de hablar demasiado y cuando lo hace persigue un objetivo. Del tema puede mostrar pergaminos. En su distrito, él siempre alentó la realización de primarias.

En 2021 fue el único municipio oficialista que las tuvo. Su vínculo con Alberto Fernández sigue muy activo, a tal punto que genera tensión con La Cámpora. Desde la agrupación imaginan una candidata para el distrito y es Mariana Avila, la esposa del diputado provincial José Pérez, integrante de la organización y ex secretario de gobierno de Ishii. Hay un detalle muy interesante que el intendente nunca deja de aclarar. El mismo se define como peronista y “Nestorista”. Tan sólo en la aclaración está el mensaje político. De allí que se entienda aún más su estrechez con un Fernández que se autopercibe continuador de aquello.

Facundo manes 2P.jpg Facundo Manes.

Las recientes declaraciones de Facundo Manes que involucraron a Mauricio Macri, le quitaron adhesiones. Así lo ha percibido un consultor que no publica sus trabajos pero que suele estar muy cerca en los pronósticos electorales.

En la última contienda aventuró con exactitud lo que sucedió en las PASO y en la elección general. Y ahora en sus trabajos surge con mucha claridad que la contienda sigue siendo CFK vs Mauricio Macri. Devaluados los dos, capturan cada uno las minorías intensas de un lado y el otro.

Este escenario es el que aturde a otros dirigentes con intenciones de jubilarlos a ambos.

Pero no encuentran la ubicación exacta en el ring al que les cuesta subirse. Un caso emblemático es el de Horacio Rodríguez Larreta, con anuncio personal importante en horas más.

El alcalde porteño bascula entre el camino de la moderación y endurecer su discurso. En su entorno creen que ha llegado la hora de definir un esquema más claro y avanzar en acuerdos para cerrar un proyecto que involucre al radicalismo y al peronismo moderado, por caso, Juan Schiaretti. De lo contrario quedará atrapado en la misma lógica que le sucede a quienes desde el peronismo “racional” se acercaron a CFK.

El resultado fue previsible: se diluyó su propio caudal y no sumaron una solo apoyo de los consolidados de Cristina. Pasa lo mismo en Juntos por el Cambio. La Argentina sigue sumida en un debate donde la agenda la marcan dos dirigentes con más rechazo que aceptación. Así, los sueños, se parecen más a pesadillas.

-----------------

Más contenido en Urgente24

Patricia Bullrich y el adiós de Javier Milei

Hugo Yasky: "No hay que hablar con Alberto"

¿Dujovne le arma un programa económico a Macri?: La respuesta del exministro

Dólar turista vs. dólar blue: Ojo al pagar la tarjeta de crédito y chau avivadas de agencias de viaje