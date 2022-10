"La gran diferencia que tenemos en 2023 con respecto a 2015 está en los síntomas. En 2015 la enfermedad fiscal que tenía la Argentina era muy grande. El nivel de gasto público era gigantesco, el atraso tarifario también. Era todo muy parecido a lo que tenemos hoy. Las reservas netas eran negativas. La única diferencia es que vamos hacia una inflación de tres dígitos, y entonces finalmente la sociedad percibe el costo de los desarreglos fiscales. Hoy hay una demanda de estabilidad muy grande, lo cual no quiere decir que cuando uno baje las medidas que hay que tomar para solucionar el desarreglo fiscal, la sociedad acuerde. Hay que hacer una tarea de docencia muy clara con lo que hay que hacer para eliminar la inflación y evidentemente tiene costos de corto plazo, pero que comparan contra los costos que tenemos hoy de haberlo hecho. Hay que poner todo en la balanza, explicárselo a la sociedad y yo creo que hoy está mucho más madura para enfrentar el problema fiscal que en 2015 cuando los síntomas eran menos visibles", dijo.

Ante la pregunta de si volvería a recurrir al FMI, como lo hizo en 2018, Dujovne respondió: "Sí, sin duda, y es lo que estaba permitiendo que la Argentina atraviese esa sequía transitoria de financiamiento sin entrar en default, sin tener que poner un cepo".

"Ya vemos cuáles son los costos del cepo y los costos de la mega emisión de dinero, porque la alternativa que tenía la Argentina en ese momento era imprimir dinero. Estamos viendo el costo en términos de pobreza, de inflación, de emigración, de pérdida de capital humano, de chicos que no ven futuro en la Argentina y se van a trabajar a otros países, de pulverización de los salarios. Y éste panorama es el que se va a empezar a revertir cuando cambie esta administración a partir de diciembre de 2023", agregó al ofrecer además su visión sobre la actualidad.

Sobre la política del gobierno del Frente de Todos, dijo que durante la gestión de Martín Guzmán, el Gobierno "estuvo regando la plantita de la hiperinflación" con "una acumulación de déficit fiscal muy grande, financiado con emisión, que luego eran retiradas con deuda del BCRA".

"Hoy la Argentina tiene 10 puntos del PBI de deuda del BCRA, que corre a una tasa efectiva del 100% anual, y genera una oferta de dinero de 10 puntos del producto, que hace imposible que la tasa de inflación baje. Sin corregir ese problema la Argentina no va a tener una tasa de inflación más baja, y cada peso que emitimos por el déficit cuasi fiscal es equivalente a cada peso que emitimos para financiar el déficit fiscal", dijo.

"Hoy el Gobierno está muy enfocado en lograr ahorros mediante la segmentación tarifaria, que no pudo ni siquiera implementar. El Gobierno sube la tasa de interés de las Leliq para controlar la brecha cambiaria. Por un lado emite dinero por ese aumento de la tasa, y el aumento de la tasa lo genera para intentar controlar la brecha cambiaria. Eso muestra lo disfuncional que es tener regímenes de controles de capitales tan fuertes. Brechas cambiarias de este tipo son insostenibles, por lo cual hasta que la Argentina no unifique el tipo de cambio y reduzca su déficit fiscal y luego de reducir el déficit fiscal reduzca el cuasi fiscal, la inflación no va a bajar. Sería fantástico que pudiera hacerlo esta administración. No parece que estén enfocados en eso. Todos los días vemos más y más medidas de controles de las importaciones, pero es claro que eso no va a funcionar", concluyó:

Más contenido de Urgente24

Hugo Yasky: "No hay que hablar con Alberto"

Patricia Bullrich y el adiós de Javier Milei

Dólar turista vs. dólar blue: Ojo al pagar la tarjeta de crédito y chau avivadas de agencias de viaje

Insólito: Un paro bloqueó a otro (ya se estorban entre sí)