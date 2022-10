La Justicia condenó a Jorge Lanata, Radio Mitre y El Trece

"Los jueces estamos expuestos a las críticas que pueden haber los fallos que tomamos en los juicios y eso es sabido. Ahora, implementar este tipo de mecanismo con los hijos de los jueces o personas involucradas que están interviniendo en un proceso judicial no puede ser admitido.

En este caso, se convocaba y se incitaba a violentarlos para transmitir a los hijos lo que se opinaba por las acciones de su papá y de lo que, en realidad, iba a hacer porque ni siquiera había tomado una decisión", contextualizó.

"El primer hecho es de mayo del 2014 por radio y en el 2015 fue la segunda vez ya por TV, donde identifican con el nombre a mi hijo, dicen que es adolescente, o sea que sabían que era menor de edad, y sin autorización alguna publican una foto. Allí pedimos una medida cautelar para que no publicaran más nada y luego empezamos a tomar otras medidas. En ese momento era algo sobre la causa Ciccone pero no importa el caso. Con los hijos no.

Además, es incomprensible porque el propio Lanata en su momento hijo cuestionamientos porque habían atacado a su hija. Hay que tener y controlar los límites de la ira o la furia o lo que pueda tener alguien contra algo.

En una entrevista, el periodista reconoció que se equivocó, así que no hizo más que reconocer que teníamos razón en iniciar el pleito".

A su vez, ella reconoció que esto no es más que una primera instanacia y que será apelado por las partes, pero agradeció: "El juez hace un muy buen análisis cuando hay un tensión entre dos derechos constitucionales con una circunstancia particular como puede ser la menor edad de la víctima.

Esto es una primera voz y seguramente esto va a ser apelado y va a ir a la Cámara, pero siempre soy muy optimista con las disidencias porque en otro momento puede ser norma de la ley, que es algo que ha pasado miles de veces. Por estadísticas, lo que veo es que las empresas tratan de llegar hasta la Corte Suprema".

Sobre el cierre, contó que Lanata quiso llegar a un acuerdo económico:

En la audiencia 360 estuvo el señor Lanata y estaban mis dos hijos que ya eran mayores y el abogado que representaba a la menor. Hubo un intento de llegar a un acuerdo pero nosotros no quisimos y decidimos seguir adelante con el pleito

Recordemos que Freiler fue destituido en 2017 por el Consejo de la Magistratura por poseer un patrimonio injustificado con bienes por $5,3 millones, entre ellos una mansión en Olivos a metros de la Residencia Presidencial. A Freiler lo investigaban por su patrimonio y por mal desempeño. Una tasación de oficio determinó que la mansión de 1.234 metros cuadrados que el juez tiene frente a la Quinta de Olivos cuesta al menos un millón de dólares.

Esa cifra queda lejos de los $2,8 millones que el camarista declaró haber pagado en 2014, según dijo porque su estado era muy malo. Y se calcula que gastaron al menos $3 millones en refacciones.

