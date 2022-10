Ofensiva de Massa por Presupuesto 2023 y minimo no imponible

Sergio Massa realizó importantes definiciones como ministro de Economía, recién regresado de la reunión del FMI. A Radio Rivadavia le anticipó que subirá desde noviembre el mínimo no imponible y quedará por arriba de $ 330.000; y sobre el Presupuesto 2023 afirmó: "Les pido a los legisladores que voten éste u otro Presupuesto pero voten uno, porque no tenerlo te lleva como me pasó a tener 12,4 puntos de desborde fiscal primario".