6,2% de inflación en septiembre: "No me conforma", dijo Massa

A su vez, alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país

Por otro lado, Noreste fue la región de mayor aumento mensual (6,8%); y el Gran Buenos Aires, la de menor (6%)

Si teníamos en cuenta el REM del BCRA, la cifra para este mes iba a alcanzar el 6,7%. Solo con ese dato, la inflación acumulada en los 9 meses de 2022 iba a superar a todos los años desde la hiper. Marcando así, la inflación más alta en 370 meses -un poco menos de 31 años-.

Pero esto no fue así, la inflación de septiembre estuvo por debajo de todas las estimaciones de las consultoras privadas y sobre esto, en una charla en la sede del Atlantic Council, el ministro de Economía, Sergio Massa decía:

Es el segundo mes consecutivo en el que logramos reducir la inflación pero es un número que todavía no me conforma ni mucho menos. La obsesión nuestra tiene que ser trabajar todos los meses para seguir recorriendo la escalera descendente

Inflación en CABA

Por otro lado, el IPC de septiembre, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, arrojó una variación:

Mensual del 5,6%

del Anual del 61,6%

del Interanual del 78,4%

