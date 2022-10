El dólar que se vaya, la prioridad acá son las reservas

El mismo economista en jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, advertía:

Los países elegibles con políticas sólidas deben considerar urgentemente mejorar sus colchones de liquidez, incluso solicitando acceso a instrumentos de precaución del Fondo

Agregando que:

Los países también deben tratar de minimizar el impacto de futuras turbulencias financieras a través de una combinación de medidas macroprudenciales preventivas y de flujo de capital, cuando corresponda, en línea con nuestro Marco Integrado de Políticas.

Haciendo especial énfasis en que:

Demasiados países de bajos ingresos están en o cerca de sobreendeudamiento. Se necesita con urgencia avanzar hacia reestructuraciones ordenadas de la deuda

Evolución de los dólares libres

Ni bien comenzaron los rumores acerca de estos nuevos tipos de cambio, el dólar blue se disparó, alcanzando en 2 días una suba acumulada de $11, cerrando en la City Porteña en $291. Todavía esta lejos de su máximo histórico de $338, pero no quedan dudas de que la divisa paralela se va a ir acercando más y más a medida que nos acercamos a Qatar y la temporada de vacaciones.

image.png

Por otro lado, los dólares financieros, que poseen una mínima restricción debido a que se necesitan ciertos ingresos formales para operarlos, cotizan a:

image.png Cuadro: DólarHoy

Performance del BCRA

Aun así, la dinámica desde la finalización del dólar soja no es nada alentadora en términos de reservas, la entidad monetaria está acumulando varias ruedas consecutivas con fuertes ventas, las cuales deben cambiar si se quiere cumplir con los objetivos. En la rueda de hoy, el BCRA tuvo que desprenderse de US$ 60 millones y desde que empezó el mes acumula un saldo negativo por US$ 228 millones. Sin contemplar este último resultado y la llegada de los US$ 700 millones del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- así resultaban las principales variables de la autoridad:

image.png

