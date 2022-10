Oficializan el dólar qatar con advertencia contra la "especulación"

Quedaron exceptuados de la medida los proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del Estado nacional, Estado provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos aires y los municipios, así como las universidades e instituciones integrantes del sistema universitario argentino.

Tampoco alcanzará a los gastos relacionados con prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, utilización de plataformas educativas y software con fines educativos y la compra de materiales de equipamiento para la lucha contra el fuego.

Dólar Coldplay

En cuanto a la cotización del dólar para eventos artísticos en el país, el decreto 682/2022 estableció que los servicios contratados en el exterior de recreaciones y eventos artísticos como recitales y actividades deportivas, deberán pagar el impuesto PAIS para girar dólares a otro país, por lo que deberán abonar un dólar de $205.

Especulación

Tras conocerse la publicación del decreto presidencial y la resolución de la AFIP, el titular de este organismo, Carlos Castagneto, lanzó una fuerte advertencia este jueves y aseguró que “no se va a financiar un régimen de especulación”.

“Los problemas estructurales de nuestro país y el enorme daño causado por las políticas del gobierno de (Mauricio) Macri, como la fuga de capitales y el endeudamiento externo, nos obligan a pensar alternativas que apuestan al crecimiento ”, dijo Castagneto desde su cuenta oficial de Twitter.

Y explicó que “la nueva normativa para los consumos superiores a US$ 300 que se pagan con tarjeta”, y sostuvo que es “una medida para cuidar las reservas y potenciar la producción”.

“Quiero explicarles por qué llegamos a tomarla. No queremos financiar un régimen de especulación. Queremos un país que apueste al desarrollo productivo, el fomento de nuestra industria y el crecimiento del empleo ”, remarcó.

En esa línea, el exdiputado nacional indicó que “los activos externos formados entre 2016 y 2019 se han vuelto un gran impedimento para el desarrollo económico de nuestro país”, y puntualizó que “la ausencia de cualquier tipo de restricciones, permitió que durante ese período se produjera una fuga de capitales por más de US$ 86.000 millones”.

“Según datos de nuestro Banco Central, sólo durante 2019 la compra de divisas por parte de personas humanas ascendió a US$ 21.800 millones ”, precisó Castagneto, quien subrayó que “las medidas que hemos tomado no prohíben la compra de bienes, paquetes turísticos ni el pago de actividades artísticas, sino que fijan un valor superior para el dólar que se use en esos casos”.

Por último, aclaró que “en el caso de los pasajes al exterior y paquetes turísticos, las medidas comprenden a un porcentaje reducido de contribuyentes que hace compras habituales mayores a US$ 300 dólares con tarjeta: sólo un 7%”.

