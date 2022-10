"Tenemos además un problema adicional producto de desborde fiscal, de falta de acumulación de reservas, de que Argentina tuvo que enfrentar la pandemia sin capacidad de acceder al mercado de crédito, como otros países, tuvo que financiarse con emisión para sostener los empleos, para poder mejorar los sistemas sanitarios porque desgraciadamente estaba en pleno proceso de renegociación con el Fondo y los bonistas, y eso generó una inercia hacia adelante, que sumado a la crisis política, nos generó no solamente la salida del ministro sino también una dificultad desde el punto de vista macroeconómico, que empezamos a corregir tratando de recuperar positividad de tasas, reordenando el gasto sin perder de vista la importancia de la inversión pública, priorizando los gastos más importantes, y tratando de recuperar las reservas perdidas por el shock por la guerra instrumentando un programa de fomento con el sector agroindustrial", prosiguió.

Luego, Massa se refirió a la inflación en la Argentina -hoy se dará a conocer el índice oficial de septiembre. "Nuestro primer mes fue con una reducción leve de la inflación (...) Las estimaciones nuestras es que vuelve a bajar sensiblemente la inflación", aseguró.

En este sentido, dijo que para bajar la inflación "se requiere de un camino a recorrer de orden fiscal, de superávit comercial, de cuidado de reservas, de una tasa de interés que aumente el interés de los ahorristas argentinos por tener operaciones en pesos. No es que mágicamente alguien puede resolver un problema que además es estructural, y que lo estamos viendo en todo el mundo, en la Argentina muy agravado".

"Nos hemos planteado un camino de recorrido descendente, paulatino, serio, firme, en el que cada una de las metas nos permiten plantear un resultado que puede ser positivo, pero que requiere que tengamos la conducta de sostener este camino para cuidar el bolsillo de los argentinos", aseguró sobre su gestión frente al ministerio.

"La inflación es el impuesto más destructivo que tiene una economía, porque tiene incidencia en el bolsillo de todos de manera equitativa y entonces destruye más el ingreso de los que menos tienen", admitió.

"Nuestro primer objetivo es bajar la inflación", aseguró en este sentido.

Esta exposición de Massa en USA se da en medio de las versiones que indican que Cristina Fernández de Kirchner quiere que la Secretaría de Comercio instrumente un congelamiento directo de los precios por 180 días, algo a lo que el ministro se opone.

Por otra parte, el ministro anticipó: "estamos mandando al Congreso en los próximos días una ley (para hidrocarburos) que buscamos que tenga apoyo de todas las fuerzas políticas porque aspiramos a que la estabilidad fiscal, la libre disponibilidad de divisas y la protección desde el punto de vista tributario de esas inversiones sea una política de Estado".

El moderador Jason Marczak lo consultó al ministro sobre el artículo de The Economist de ayer, que tituló "Sergio Massa es lo único que se interpone entre Argentina y el caos".

Primero el funcionario se rió ante este título, y respondió: "Yo creo que Argentina tuvo una situación muy difícil que enfrentar entre julio y agosto, que todavía la economía argentina tiene retos y desafíos enormes, que es una economía débil a la que tenemos que ayudar a fortalecer. Lo que creo es que lo que se dio es una situación de liderazgo político que también es fruto de mi capacidad de diálogo con los actores, dentro de mi espacio obviamente, pero también de la oposición".

Y aseguró que "esa tarea inclusive me fue cuestionada, quizás hoy es lo más valorado, poder dialogar con todos para poder ordenar una situación que Argentina tiene que ordenar".

Cabe recordar que, más temprano, el ministro de Economía firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el crédito por US$700 millones que aprobó la entidad el pasado miércoles.

Argentina’s economic outlook in 2023: A conversation with Minister of Economy Sergio Massa