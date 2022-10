Jorge Asis y la crisis del canal LN+

Navegante de las turbulencias del PRO, la mirada de Ávila comenzó a diferenciarse de la de Julio César Saguier, dicen en los mentideros a los cuales Urgente24 no le daría crédito si no hubiese ingresado a escena 'el maestro', Jorge Asis. Demasiados años, historias imborrables, vivencias para mantener en la discreción, obligan a mirar siempre su información. Y si así no ocurriese, siempre estará Guillermo Cherasnhy al teléfono para el santo y seña: "¿Leíste lo que subió el Turco a Twitter?".