Netflix insiste con el true crime: El ángel de la muerte

Pero cuando el misterioso fallecimiento de varios pacientes pone en marcha una investigación, y ésta señala a Charlie como principal sospechoso, Amy se ve obligada a arriesgar la vida e incluso la seguridad de sus hijas para destapar la verdad.

Netflix y El ángel de la muerte: El tráiler promete pero la historia parece de manual

Nuevamente nos encontramos con estas ficciones sobre homicidas que destapan el pasado de estos personajes tan particulares. Al igual que con Jeffrey Dahmer, Charles Cullen nació en el seno de una familia aparentemente funcional, sin una figura paterna, y con un historial infantil que incluyen intentos de suicidio o padecimientos de bullying.

Y al mismo tiempo, nos encontramos con una persona que logró pasar desapercibida por las falencias del sistema, escondiéndose en los rincones grises de la ley, y allanándose ante el juez de ser necesario para aligerar las penas que recaían sobre él.

toronto netflix - chastain redmayne.jpg Netflix redobla su apuesta por las ficciones con asesinos seriales y adelanta El ángel de la muerte, con Eddie Redmayne y Jessica Chastain

Sin embargo, el director Tobias Lindholm le dijo recientemente a The Hollywood Reporter que ésta no será otra historia desgarradora de crímenes reales, ya que en otras producciones, la audiencia ha revoloteado sus protestas en torno a la revictimización de los fallecidos:

Es un interrogante de por qué un profesional médico se salió con la suya al matar personas a propósito durante tanto tiempo. Cuando leí el libro, me di cuenta de que no era solo otra película de asesinos en serie. Fue una representación de un sistema que no detuvo al asesino en serie, y la enfermera que lo hizo Es un interrogante de por qué un profesional médico se salió con la suya al matar personas a propósito durante tanto tiempo. Cuando leí el libro, me di cuenta de que no era solo otra película de asesinos en serie. Fue una representación de un sistema que no detuvo al asesino en serie, y la enfermera que lo hizo

Más noticias de Urgente24

Mascardi: El Gobierno ofreció tierras del Estado a "mapuches"

GNC: ¿Qué provincia tiene el gas más caro de Argentina?

Son 30 las ballenas muertas encontradas en Península Valdés

¿Quién será el nuevo Jefe de Gabinete? Juan Manzur se va