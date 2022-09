Es furor en Netflix pero ¿Quién fue Jeffrey Dahmer?

Debido a la historia racial de Estados Unidos, durante la época en que Jeffrey cometía los crimenes, la policia no tenía en cuenta a la población afroestadounidense, lo cuál permitió que se saliera con la suya por bastante tiempo. Además frecuentaba una minoría fuera del mapa de interés de la policía de Milwaukee, la ciudad más poblada del estado de Wisconsin , la de gente gay. La policia prefería no incomodarse investigando a Jeffrey Dahmer. A pesar de las numerosas llamadas de su vecina, los policias no interfirieron en lo que estaba haciendo él; es más, cuando alguna de sus víctimas logró escapar, la regresaron a la vivienda de 924 North 25th Street ya que él les contaba que era su pareja y que, probablemente, estuviera bastante drogado.