Netflix estrena Lou: ¿Un giro para el thriller de secuestro?

Lou: Thelma y Louise y Taken tienen un bebé

Las cosas parecen estar mejorando ligeramente para las mujeres +50 en la industria, al admitirlas en el género de acción que tradicionalmente las ha dejado desarmadas: Ejemplos de ello son papeles como los de la inoxidable Michelle Yeoh en Gunpowder Milkshake, Viola Davis en The Woman King o Charlize Theron en The Old Guard, todas luchando por su camino hacia el éxito de taquilla.