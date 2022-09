Netflix y la descarada explotación queer con Do Revenge

do revenge netflix.jpg Do Revenge, la nueva apuesta de Netflix que busca referenciar inoxidables como Heathers, pero lo intenta demasiado como para lograrlo

Porque nada de la película suena más a sobreexplotación del colectivo que plantearse desde personajes sumamente hegemónicos y visualmente heteronormativos, ligeramente pasteurizados como LGBT, para seguir perpetuando mensajes excluyentes disfrazados de inclusivos, movidos solamente por la búsqueda de un nuevo guilty pleasure que recaude millones.

Sin embargo, no logra ni de lejos superar a clásicos oscuros de películas adolescentes como Heathers, con el legendario debut de Winona Ryder que se come la película, o contemporáneas más feministas como Mean Girls o Moxie, con los brillantes guiones de personalidades como Amy Poehler y Tina Fey, que logran empujar la historia desde enfoques más ácidos sin quedarse en el medio, haciendo usos del humor y el absurdo de momentos.

Lo único a destacar sobre Do Revenge son dos cosas: La dupla Mendes-Hawke que rellenan con pleno carisma los huecos de sus personajes, y la actitud detestable del nefasto ex novio de Drea, Max, interpretado por la versión oxigenada de Timothée Chalamet, Austin Abrams, que lleva hasta lo último este tropo del antagonista clasista y misógino. Por fuera de ello, Do Revenge sólo es una película pochoclera, pero nada que podamos dejar de lado y seguir scrolleando en busca de mejores opciones.

Más contenido de Urgente24

Este alimento es fatal si tienes hipertensión arterial

Este grave problema de encías se asocia con demencia

Cómo tomar el té para la diabetes: Aquí la cantidad de tazas

Es gastroenterólogo y dice que estos son los alimentos más fatales

Científicos encontraron el mejor método para tomar menos alcohol