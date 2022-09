Un gastroenterólogo revela lo peor que ocultan estos alimentos

Entonces, cuánto más procesado está el producto, más dañino es.

Además, suelen estar cargados de grasa saturada, de sal, de almidón puro, de saborizantes artificiales. Es una bomba lo que uno come. Uno tiene que tratar de hacer hábitos saludables.

Yo acá en la frutera de mi casa tengo naranja, mandarinas y bananas. Y si tengo ganas de comer algo a media mañana, me pelo una mandarina. No voy a comer un paquete de galletitas ultraprocesadas, porque además estas galletitas se han diseñado adictivas.

Yo le digo a usted y a los que están leyendo la nota, que ponga una cucharadita de manteca, un poquito de sal y de azúcar y lo mezclen y que se lo metan en la boca, y se va a dar cuenta que es rico. Ahora esparrámelo en la galleta crocante, se come todo el paquete.

Y una vez que se come todo el paquete de galletas lo tiene que guardar en alguna parte del cuerpo, y ¿Dónde lo guarda? En la pierna, en la panza, en la papada. Y lo tiene que arrastrar y oxigenar toda la vida.

Cada kilo más de grasa, son 800 metros de arterias que tiene que bombear el corazón. Cada kilo más de grasa, son 800 metros de arterias que tiene que bombear el corazón.

Entonces, ¿Qué hacemos?, ¿Nos quedamos callados o explicamos todo esto? ¿Cómo le va a dar una mamá a una criatura de un año una galletita que empieza a hacerlo adicto?, ¿Por qué no le da una fruta, que le limpia la boca? Entonces uno dice ¿Qué es lo que está pasando? Nos hacen comer la basura que publicita la televisión.

A propósito de los alimentos ultraprocesados ¿Nos puede dar algunos ejemplos?

Los más conocidos son chizitos, palitos y papitas, que es con lo que se festeja en el cumpleaños de los chicos. Por eso, yo digo a veces que son cumpleaños asesinos, porque uno le está dando al chico chizitos, palitos, papitas y gaseosa. No puede ser un cumpleaños peor. Lo único que falta en ese cumpleaños es que jueguen con armas cargadas y listo, es un cumpleaños criminal a la enésima potencia.

¿Por qué no le hacen un cumpleaños con mandarina, banana y naranja? Se ahorran un montón de plata.

Justamente eso era lo que le iba a preguntar, ¿Cómo sería un cumpleaños saludable?

Con fruta. No estoy diciendo algo que no haga yo. En una quinta que yo tenía, cuando hacíamos los cumpleaños, pelaba mandarina, naranja y banaba, y las ponía en una frutera con hielo, entonces los chicos jugaban toda la tarde a la pelota y toda la tarde comían fruta. Cuando terminaba el cumpleaños le dábamos torta y, si había más ganas de comer algo, hacíamos un pan casero con manteca casera y mermelada casera. Veían como se hacía el pan.

Después supe que el pan era 98% hidrato de carbono. Yo hace 20 años que no como pan, salvo que me inviten a comer y la comida sea empanada o pizza. Entonces no les voy a decir, a mí me hace bife. Yo como empanada y pizza, pero si puedo no lo compro.

En cambio, hay gente que los llena de salchichas. Todo el mundo que fabrica las salchichas dice si supiera lo que tienen, no la comes. Salchicha y pan de pancho (perro caliente) que dura 6 meses sin ponerse duro.

¿Qué tiene la salchicha?

No se sabe. Debe tener todos los residuos de los animales que matan.

No son lo mismo las salchichas caseras de la carnicería, las salchichas parrilleras. Es decir, la salchicha que hace el carnicero a las 4:00 de la mañana, esa las puede comer. Mucha grasa. Pero, si un domingo se hace un asado, una salchicha puede comer. Sin embargo, vivir hirviendo salchicha con puré instantáneo, eso es matar a un hijo.

¿Qué otros alimentos usted ha eliminado de su dieta?

Todas las harinas. Yo atiendo celíacos, entonces empecé a sacar las harinas de trigo, porque es almidón puro. El almidón una vez que entró al cuerpo se guarda como grasa. La proteína se hace pis, la grasa y el almidón se acumula como grasa.

No es que el almidón se acumula como glucógeno. Nuestra reserva es grasa, uno convierte todo el azúcar que come en grasa. Además, el corazón no puede abandonar ninguna parte del cuerpo, es decir, tiene que mandar oxígeno a todo el cuerpo y también a la grasa para qué, para nada. Porque después le cuesta para correr, caminar, sentarse, bañarse. Uno tiene que hacer una vida un poco más saludable.

Aparte de las harinas, lo he escuchado hablando de las gaseosas…

Las gaseosas es el peor. El peor veneno. Es adictivo. A un grupo de monos le dieron gaseosa y cocaína y se hicieron adictos a las gaseosas y además la gaseosa tiene un azúcar fructosa que no pasa la barrera hematoencefálica. Usted nunca tiene saciedad. Entonces puede seguir comiendo, comiendo y comiendo, y llega un momento en que el cuerpo la hace grasa. Y usted ve que la venden en las dietéticas destacando “contiene tiene fructuosa”, como si fuese un hallazgo. Es un hallazgo criminal. Entonces uno dice ¿Qué está haciendo la gente?

¿Y la fruta tiene fructosa? Claro, pero tiene un 1%. Se tiene que comer 100 frutas para haber comido una cantidad preocupante. Lo que pasa es que nosotros estamos comiendo lo que dice la televisión y la televisión dice lo que da rentabilidad.

Si seguimos comiendo de esa manera, ¿Cuáles son los efectos en nuestro cuerpo? Morir a los 45 o 50 años, con obesidad, hipertensión, diabetes.

También ha hablado sobre la leche…

¿Por qué tomamos leche de vaca? Por la publicidad, porque dice que tiene calcio. ¿Y los dinosaurios que eran ovíparos? ¿Cómo hicieron para tener huesos? Ir comiendo verdura. Y ¿Por qué la gente cree que el calcio solamente está en la leche? Por la publicidad. No hay alimento en la Tierra que no tenga calcio.

¿Y qué pasa con el yogur?

El yogur constipa, yo he sacado ‘soretones’ del tamaño de la botella de Coca Cola de 2 litros, de un chico que tomaba solamente yogur líquido para hacer caca. Es un horror. Y la mujer que tiene miedo de tener osteoporosis, si yo le inyecto calcio en la vena, se muere. Lo que tiene que hacer es mearlo para no morirse.

“Todo el calcio que vos tomas para los huesos, se mea porque no puedes tener mucho calcio en sangre”.

Entonces, ¿Cómo haces para comer un yogur ahora y guardarlo para la menopausia que vas a tener a los 55 años? Lo measte. Las chicas toman calcio para los huesos y en realidad lo que hacen es mearlo hasta los 55 años.

Y las convencen de que con un yogur tienen todas las necesidades de calcio por día. ¿Quién dice eso? la industria láctea. Con un litro de leche que vale 100 pesos, por decir un número, se hacen 100 yogures, que valen 100 pesos cada uno.

¿Cómo podemos cubrir esa necesidad de calcio?

Con cualquier cosa, si yo te digo, trata de comer un alimento que no tenga calcio, no podrías comer ninguno, porque calcio tienen todos. Es el mineral más abundante de la Tierra. La frutilla tiene calcio, una banana tiene calcio, la lechuga tiene calcio, un repollo tiene calcio, la legumbre tiene calcio.

¿Qué mensaje le da a una persona que se siente angustiada porque no logra modificar su conducta alimentaria?

Primero, que no tiene que tener hambre y para no tener hambre tienes que comer cosas que se hacen caca. Si vos te comes 6 plantas de lechuga, vamos a ver si tienes hambre. Yo cuando tengo hambre voraz, me como 2 tomates, que el tomate es 99% agua o me tomo una taza de caldo desgrasado. Lo que no puedes tener es hambre. Me lleno la panza de lechuga y tomate que es todo caca o pis.

Hablemos de sus libros, a propósito de uno de ellos, ¿Constipación y estreñimiento es lo mismo?

Sí, constipación y estreñimiento es lo mismo, es la dificultad para evacuar. Uno no puede decir hoy hice caca ¿Por qué? Porque no puede ser un acto inolvidable. Tiene que ser un trámite de un minuto.

¿Cuál es el problema de los viejos, de las viejas sobre todo? Se cagan todos y ¿Cómo llegaron a esa situación? Porque nunca iban al baño y cuando iban a ir era a un ritual, un trámite, se sacaban con las manos, se hacían baños de asiento. ¡No, negra! Así no se hace caca, se hace caca normal.

Pero. ¿Por qué están dificultoso? Porque comen yogur que es un queso duro y si vos comes queso, no puedes hacer caca. ¿Y para qué comes yogur? Para no tener osteoporosis, porque la propaganda dice que hay que comer yogur, entonces ¿Cuál es el final de la película? La vieja no puede cagar. Es terrible esto. Este es el final tormentoso de las personas mayores constipadas.

Entonces ¿Qué podemos hacer para combatir la constipación?

Comer fibras. uno tiene que hacer la dieta del constipado con 5 “F”: fibra, fe, fuerza, firmeza y franela. No tiene que hacer la dieta con maltrato, la tiene que hacer con buen trato. La persona que va a ser la dieta tiene que tener hambre y lo que yo ofrezco es fibra con fe, con fuerza, con firmeza, y para que no crea que no lo quiero, con franela.

Le hago un guiso de lenteja, ¿No quiero? Vamos a caminar. Y el hambre prostituye, así que, si no tienes ganas de comer lenteja al mediodía, capaz que a la noche lo comes. El hambre trabaja solo.

¿Sabes que comieron los uruguayos en la Cordillera de los Andes, cuando se cayeron del avión? El piloto, se comieron. ¿Sabes que comieron los Magallanes cuando estaban atravesando el Océano Pacífico? El cuero del mástil mayor. ¿Sabes qué comieron los judíos en el campo de concentración? Cucarachas. ¿Sabes que tenían los pilotos, los Magallanes y judíos para comer cucaracha, cuero y piloto? Hambre.

Entonces vos, ¿Qué tienes que generar para que chico coma lo quiere? Hambre. Y cómo vas a generar hambre dándole un tentempié a las 10 de la mañana.

El hambre prostituye. Yo te digo, ¿Venderías tu cuerpo?, “por nada”, dices. Entonces te digo ayuna 10 días, y te hago la misma pregunta ¿Venderías tu cuerpo por un sándwich de mortadela? ahí me gustaría saber que me contestas. Entonces, si el ayuno te doblega, el hambre te doblega.

Ahora sobre la celiaquía, que también es un tema que le apasiona ¿Qué pasa si soy celiaco y no me cuido?

Te mueres o tienes una muy mala calidad de vida. El cuerpo no absorbe el alimento y vos tienes diarrea, desnutrición, aborto e impotencia, caída del pelo, piel seca.

¿Cómo se manifiesta la celiaquía?

Con diarrea, desnutrición, distensión abdominal, peditos con mucho olor. Entonces, cuando haces la dieta se retrotrae toda a la normalidad y puedes practicar deporte jugar, al rugby, al básquet, subir la Cordillera de los Andes. Haces la dieta y eres un superhéroe, no haces la dieta y tienes una vida de mierda.

¿Cuáles son las claves de esa dieta?

No comer trigo, avena, cebada y centeno. Alimentos sin TACC. Hay 484 alimentos para la humanidad, y el celiaco puede comer 480. ¿Qué sencillo no? El pobre celiaco puede comer cazuela de marisco, pollo al horno con papa, cordero al asador, ensalada de fruta, flan con crema, y nosotros decimos pobrecito.

Eduardo Ángel Cueto Rúa: Un vistazo a su recorrido profesional

Profesor Emérito de la facultad de Medicina de la UNLP

Prof. Director Del Curso Post-Grado De Gastroenterología, Hepatología Y Nutrición Pediatría de La Facultad de Medicina de la UNLP. Aprobado por la CONEAU.

