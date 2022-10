Mascardi: El Gobierno ofreció tierras del Estado a "mapuches"

Pero más allá del fundamento utilizado, el grupo autopercibido mapuche "no canalizó sus reclamos por las vías de derecho", según la descripción de la fiscal. En el comunicado se describió que no se inscribieron ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), "ni pidió ser relevado". El mencionado organismo gubernamental informó que " no tiene registro ni petición alguna vinculada a este grupo de personas" y cita por el contrario, el antecedente de la comunidad Lof Colhuan-Nahuel que sí se incribió y le fueron reconocidas tierras en el barrio Virgen Misionera.