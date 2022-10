"En septiembre de 2021 me empezó a decir que quería que sea su secretaria. Siempre desde el primer momento noté que me miraba lascivamente, me miraba la cola sin disimulo, y a principio de este año empezó de a poco a decirme piropos haciéndose el gracioso, y observaciones sobre mi cuerpo...", cita una de las denuncias de las víctimas, que aseguró que todos los acosos que sufrió cuando estábamos siempre eran cuando estaban "a solas" ya que delante de otros "siempre era muy correcto y se hacía el desentendido". A su vez, también denunció que el hombre la saludaba con un beso "y corría la cara dándome un beso en la boca…".