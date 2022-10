Mascardi: La lof Wiritray denuncia la "delincuencia organizada"

La Lof Wiritray está ubicada a unos 10 kilómetros de Villa Mascardi y si bien, durante estos cinco años intentaron mantenerse fuera del conflicto, denunciaron amenazas y hostigamiento por parte de los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu La Lof Wiritray está ubicada a unos 10 kilómetros de Villa Mascardi y si bien, durante estos cinco años intentaron mantenerse fuera del conflicto, denunciaron amenazas y hostigamiento por parte de los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu

mapuches.png Para los Montenegro, integrantes de la comunidad mapuche Lof Wiritray que reside a solo 10 km de la zona de conflicto en Mascardi, la actitud de "estos nefastos personajes" perjudica a "nuestros hermanos".

Además, se refirieron a la situación que se vivió este lunes (10/10) en Mascardi, cuando integrantes del pueblo mapuche intentó hacer una ceremonia a orillas del lago y tuvo un desenlace conflictivo con las fuerzas de seguridad.

Para la lof Wiritray, esto fue "la gota que ya colmó nuestra paciencia" y lo consideraron una "pantomima mediática de pretender hacer una puesta en escena, de una ceremonia de ngvillatun a orillas del lago, en nuestro territorio".

Según denunciaron además, no hubo ningún tipo de consulta previa e informada y aseguraron que la ceremonia fue "llevada a cabo en su totalidad por personas totalmente ajenas a nuestra comunidad, con la plena anuencia, acompañamiento y participación de las autoridades del Codeci, que se supone deberían conocer de antemano, la profunda gravedad del asunto, que supone el yuxtaponer porfiadamente a gente forastera a nuestra comunidad, en nuestro territorio, para desequilibrar toda nuestra espiritualidad, todo el equilibrio de nuestro ixrofill monguen, de nuestra fillke mapu, de nuestros ngen lafken, ngen mahuiza, ngen lemu ”.

En este sentido, remarcaron que "ya no sólo nuestros vecinos sufren de vandalismo material, ejercido por parte de éstos anónimos forasteros desde hace más de 5 años, sino además nosotros padecemos el vandalismo espiritual que supone la mala praxis ejercida por estos intrusos".

Sobre las denuncias de distintas organizaciones e instituciones contra el operativo desplegado en Villa Mascardi en un territorio sagrado para la comunidad, la familia Montenegro sostuvo que "el único rewe como tal, o entiéndase 'Sitio Sagrado', en toda la zona, está en el corazón del territorio de nuestra comunidad, y ya fue debidamente relevado en su momento, por el reconocimiento jurídico catastral de la ley 26.160".

"Pareciera ser que, a estos dirigentes, ser una comunidad pacífica, dialoguista y actuar bajo el manto y el amparo de la ley no sirve, no corresponde, no procede, solamente sirve el actuar de facto, y hablar el idioma de la violencia y la victimización", finalizaron desde la Lof Wiritray.

