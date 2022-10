Represas: Buscan que el financiamiento chino se reanude este año

Las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz eran originalmente conocidas como Cóndor Cliff y La Barrancosa. China había enviado US$1350 millones de los US$4714 millones que cuesta la construcción de las represas de Santa Cruz antes llamadas Cóndor Cliff y La Barrancosa.

Esta demora hizo que el Gobierno deba renegociar el financiamiento que la entonces presidencia de Cristina Kirchner acordó, en 2014, con un grupo de bancos chinos, compuesto por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited y Bank of China Limited.