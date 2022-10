"El éxito de la Convertibilidad fue cortar la fuga del peso"

Los Kirchner promueven la pesificación desde hace 19 años pero el público sólo acelera su fuga hacia el dólar estadounidense. CFK se lamenta que no puede emitir dólares pero crea inflación que refleja la desinversión en pesos de parte de los agentes económicos. ¿Cómo CFK puede decir que su Gobierno fue extraordinario cuando nunca pudo cortar la preferencia de los ahorristas por el dólar en un éxodo permanente desde el peso argentino? No hay peor ciego que quien no quiere ver. Domingo Cavallo recordó el éxito de la Convertibilidad: el público volvió a ahorrar en pesos.