Encuesta: 63.5% de la gente se iría del país y dijeron el por qué

- Sí, tengo familia/amigos que me pueden ayudar 8.3%

Mientras tanto, un 36.5% afirmó con seguridad: "No, no me iría".

Los motivos para decidir emigrar pueden ser muchos, pero en tiempos de tanta revolución, crisis e inestabilidad que transita la Argentina, puede ser un cóctel de desgracias lo que impulsa a sus habitantes a querer "volar" hacia otro lugar.

En esa línea, y según el estudio de la consultora Taquion, la mayoría de las personas que se irían del país (a probar suerte o con condiciones) afirmó que se irían, en primer lugar: por la inflación que hay en Argentina, en segundo lugar: "por la falta de oportunidades para mí o para mis hijos", y en tercer lugar "por no llegar a fin de mes". También figuran entre los ítems "el futuro de este Gobierno" y "la posibilidad de sufrir un robo".

En ese sentido, la encuesta detalla:

Un 32% respondió que el problema que más le genera inseguridad y ganas de irse es "la inflación".

Otro 31.6% respondió "por falta de oportunidades para mí o mis hijos".

El 15.8% "por no llegar a fin de mes".

12.9% por el futuro "de este Gobierno"

Y un 7.7% por la posibilidad de sufrir un robo.

Futuro y estado de ánimo

En otro fragmento de la encuesta, se abarcaron los sentimientos respecto al futuro del país, la economía y el estado de ánimo de la sociedad en la calle. En esa línea, las respuestas de los encuestados por Taquion fueron las siguientes:

Sentimiento respecto al futuro del país:

Preocupación: 35.6%

Incertidumbre: 27.6%

Miedo: 11.7%

Desconfianza: 8.2%

En contracara figuran: esperanza con un 12.3%, confianza con un 4.3% y seguridad con 0.3%.

Sentimiento respecto del futuro de la economía:

Preocupación: 35.2%

Incertidumbre: 23%

Desconfianza: 15.3%

Miedo: 14.5%

Respecto a sentimientos positivos figuran: esperanza con 7.9%, confianza con 3.6% y seguridad con 0.5%.

Sentimiento percibido de la sociedad

Desánimo: 34.6%

Angustia: 17.6%

Violencia: 16.8%

Ansiedad: 10.8%

Miedo: 8.3%

Sobre los sentimientos positivos en ese ítem, la respuestas fueron: esperanza 5.8%, confianza 2.6%, alegría 1.3%, entusiasmo 1.2% y gratitud 1.0%.

Situación económica personal

Por otro lado, la encuesta también abarcó la situación económica de los argentinos, y en esa línea el 36.9% de la gente respondió que "vive con lo justo"; frente a un 18.8% que asegura que ahorra entre el 5% y 10% de su salario.

En ese contexto, los encuestados también aseguraron que su trabajo no está bien remunerado, o eso es lo que admitió la mayoría, que representa un 46.4%. A su vez, los encuestados consideraron que deberían recibir, por lo menos, más de 30% de aumento: un 80.6% coincidió con ese número.

En esa misma línea, un 37.3% considera que "podría ganar más" pero no considera que sea mal remunerado, mientras que un 16.3% asegura que la remuneración que percibe por su trabajo es la correcta.

Argentinos endeudados

Por último, y respecto a las deudas de los encuestados, las respuestas respecto a la administración de sus ingresos fueron las siguientes:

29.9% no tiene deudas de ningún tipo

28.8% tiene deudas pero las puede pagar en el corto plazo

19.9% tiene deudas pero las puede pagar en el largo plazo

10.1% tuvo que contraer más deudas para hacerle frente a otras que ya tenía

8.6% dejó de pagar algunas deudas por no poder hacerles frente

2.7% dejó de pagar todas sus deudas por no poder hacerles frente

La encuesta también reveló que los tipos de deuda que tienen los encuestados son: créditos personales 36.5%, gastos en alimentos y bebidas 23.2%, en servicios 19.3%, impositivas (incluida el monotributo) 15.7%, entre otras.

La consultora Taquion realizó la encuesta de forma online a través de cuestionarios semi estructurados y se realizó en todo el territorio nacional a 2562 casos, del 21 a 27 de septiembre del 2022.