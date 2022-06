Martín Menem picante en La Nación: "Hay mucha operación"

Ahora están con el tema de Malvinas (por el elogio a Margaret Tatcher) pero no hay nadie más nacionalista que Javier Milei".

La autora de la biografía del expresidente Mauricio Macri, intentó contradecirlo: "Bueno, pero él lo dijo y te digo que está bajando en las encuestas".

Sin freno, Menem disparó: "Pero no nos preocupan las encuestas; no nos preocupaban cuando estaban arriba y no nos preocupan cuando están abajo. Estamos trabajando en la construcción del espacio".

"No, bueno, cuando estaban arriba él las difundía", insistió Di Marco. "Las sigue difundiendo. Hoy las difundió de nuevo y las difunde todos los días", retrucó Menem.

Laura di Marco había llevado al exdirector de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, mano derecha de Patricia Bullrich -presidenta del PRO-, y a Luciano Laspina, diputado y economista asesor del PRO, para cruzarlo a Martín Menem, pero ellos prefirieron hacerse a un lado.

image.png El libertario Javier Milei y Zulemita Menem, fundidos en un abrazo en el aniversario por la muerte del expresidente Carlos Menem. Martín Menem inició su defensa mediática.

Cómo fue la cena entre Carlos Menem y Javier Milei

El líder de La Libertad Avanza en La Rioja, quien también dona su sueldo, contó cómo fue la reunión entre Milei y el expresidente Carlos Saúl Menem.

"Tuvieron una reunión. La organicé yo. Javier Milei fue una de las últimas personas que Menem vio con vida, cuando él estaba en su mejor momento de salud, previo a que empiecen los problemas.

Fuimos a la casa, le expliqué que íbamos a estar media hora porque estaba cansado, grande y no queríamos molestarlo mucho. Después, se quedaron 3 horas hablando. Fuimos a tomar el té y terminamos cenando comida árabe. Tuvieron mucha empatía, hablaron mucho de los '90, lo que era la economía en el presente y lo que venía para adelante. Menem le dijo: 'Mirá, vos tenés todas las condiciones para meterte en política. Sos presidenciable, chango, jugá a esto porque tenés condiciones' Fuimos a la casa, le expliqué que íbamos a estar media hora porque estaba cansado, grande y no queríamos molestarlo mucho. Después, se quedaron 3 horas hablando. Fuimos a tomar el té y terminamos cenando comida árabe. Tuvieron mucha empatía, hablaron mucho de los '90, lo que era la economía en el presente y lo que venía para adelante. Menem le dijo: 'Mirá, vos tenés todas las condiciones para meterte en política. Sos presidenciable, chango, jugá a esto porque tenés condiciones'

Creo que eso lo ayudó, hoy está lanzado y con menos de un año en política ya mide más de 20 puntos a nivel nacional, más allá de las subas y bajas. Creo que es todo un logro y vamos a trabajar para que llegue".

Menem completó: "La Argentina viene de 20 años de decadencia y, si uno mira los últimos 40 años, el único intervalo lúcido lo tuvo en los '90 con economía previsible y una moneda estable, que te permitía proyectar y pensar en cómo hacer para comprarse una casa, un vehículo y progresar. Hoy, solo vemos cómo hace la gente para sobrevivir".

