Se necesita tener una política clara en el ministerio de Justicia, objetivos concretos y pensar que ya queda un año y medio de Gobierno. No se puede seguir perdiendo el tiempo Se necesita tener una política clara en el ministerio de Justicia, objetivos concretos y pensar que ya queda un año y medio de Gobierno. No se puede seguir perdiendo el tiempo

La urgencia de Beraldi tendría como trasfondo el deterioro de las posibilidades del Frente de Todos de renovar su mandato el próximo año. Esto es lo que cree Cristina Kirchner, que teme además que un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio repercuta en un agravamiento de su situación procesal.

En ese sentido, la mención del ministerio de Justicia no parece inocente, más si se tiene en cuenta que esa cartera fue blanco de la Vicepresidente cuando se refirió por primera vez a "los funcionarios que no funcionan", que derivó aquella vez en la expulsión como ministra de Marcelo Losardo, una íntima de Alberto Fernández.

Martin Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soria el día de su jura. El reemplazo de Marcela Losardo tampoco deja satisfecha a Cristina Kirchner en materia judicial.

"Acá no se trata, como dijo la vicepresidenta, de que las críticas no se puedan hacer en público. No, no. Acá hay que marcar errores y esos errores, entre todos, trataremos de corregirlos", dijo Beraldi.

¿Serán estas declaraciones un anticipó del próximo embate de CFK? Cabe recordar que en sus últimas apariciones la Vice hizo críticas sobre funcionarios puntuales. Tal el caso de Matías Kulfas, cuya reacción provocó su eyección del ministerio de Desarrollo Productivo. Y en su discurso del lunes último en Avellaneda, la exPresidente también apuntó -sin nombrarlos- al titular del Banco Central, Miguel Pesce, y a Mercedes Marcó del Pont, a la que aludió como "la señora AFIP". En todos los casos, se quejaba por la salida de dólares de las reservas.

MINUTO UNO: ENTREVISTA A CARLOS BERALDI, ABOGADO DE CRISTINA KIRCHNER

Pero el aspecto judicial es el que más preocupa a Cristina de forma personal. La Corte Suprema acaba de rechazar recursos que buscaban obstaculizar la realización del juicio oral por el presunto direccionamiento de obra pública.

"Hicieron un cliché de citar un fallo, citar otro, echarle la culpa a la defensa, diciendo no fundo tal cosa, tal otra, y la verdad es que todo eso es técnicamente muy incorrecto, no porque lo diga yo, que tengo una humilde opinión en esto, sino porque otros juristas que me hablaron en el día de ayer y hoy, mas o menos coinciden en lo mismo", dijo Beraldi para descalificar el fallo del máximo tribunal.

Más contenido de Urgente24

¡Ojo, JxC!: Lideran, pero no es un cheque en blanco...

Sangría en el BCRA, que además emite para salvar a Guzmán

El Gobierno salió al cruce de CFK

Quirós asistió a un hombre con convulsiones (Video)

"Cristina Kirchner no está loca y Luis Majul es impertinente"