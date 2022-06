¡Ojo, JxC!: Lideran, pero no es un cheque en blanco...

Y si bien los números le sonríen a JxC, la encuesta de Synopsis revela un dato que no debería ser desatendido por el espacio que integran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica: la gran mayoría de quienes afirman que lo votarán lo hace como forma de evitar la continuidad del Frente de Todos en el poder.

Es decir, la mayor parte del acompañamiento que consigue JxC responde a una oposición al Frente de Todos y no a un respaldo a sus ideas, valores o un eventual plan de gobierno. Los que se inclinan por esto último resultan una parte muy menor en este universo de votantes.

image.png

Puesto en números: para prácticamente el 80% de los que afirmaron que votarían por JxC es "más importante que pierda el oficialismo", mientras que sólo para el 17% es "más importante que gane el candidato de mi preferencia", y - por extensión- sus proyectos o visión de país.

Esta postura va en línea con el 87,5% que considera más importante que JxC "se mantenga unido" antes que "defina su identidad".

image.png

Esto encendería un luz amarilla en JxC a la vista de que no hay una motivación más allá del rechazo al Gobierno entre la mayoría de sus potenciales votantes, lo que lo obliga a moverse con pies de plomo en un eventual gobierno, ya que no existiría ningún "cheque en blanco" por parte del electorado, ya que no habría a priori una aprobación implícita de su plan de gobierno.

Distinto es el caso de los "Libertarios/Liberales". Más de la mitad de sus potenciales votantes (53,7%) consideran que es más importante que se imponga el candidato de ese espacio a que pierda el Gobierno. Aunque, de todos modos la motivación por mera oposición al FdT también es amplia en este segmento: 40%.

image.png

La encuesta se relevó entre el 9 y el 13 de junio.

