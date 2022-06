Las críticas de JXC a la rebelión lingüística de Kicillof

Soledad Acuna no fue la única que cuestionó las palabras de Kicillof. Su rebelión incomodó también a Axel Campbell, vicepresidente del bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura bonaerense. A través de su Twitter le respondió con cierta ironía: “¿Tener las escuelas cerradas, sin gas, sin docentes, sin siquiera poder imprimir los boletines, también es un acto de rebeldía contra España @AxelKicillof?"

Otro dirigente de JXC que se sumó a las críticas contra las dichos del gobernador fue el diputado Cristian Ritondo, favorito de María Eugenia Vidal como gobernador de Bs. As para las elecciones del próximo año.

Va a ser difícil que se rebelen cuando 7 de cada 10 no entienden lo que leen. Kicillof lleva 2 años y medio como gobernador, de los cuales más de la mitad tuvo las escuelas cerradas y los estudiantes pasaron de año sin calificaciones Va a ser difícil que se rebelen cuando 7 de cada 10 no entienden lo que leen. Kicillof lleva 2 años y medio como gobernador, de los cuales más de la mitad tuvo las escuelas cerradas y los estudiantes pasaron de año sin calificaciones

La diputada nacional Mercedes Joury también se expresó a través de Twitter y recriminó a Kicillof la inacción ante la preocupante situación educativa. "Gobernador deje de fomentar el lenguaje inclusivo. Dedíquese a mejorar la calidad educativa de los alumnos bonaerenses que cayó en picada en su gestión por tener cerradas las escuelas un año y medio. Vaya a lo importante y revierta la catástrofe educativa que provocó!!!", escribió.

Otra comentario agudísimo provino del diputado del PRO Fernando Iglesias. Fiel a su estilo, se burló de Axel Kicillof por sus errores gramaticales frecuentes en los discursos públicos. "El imperialismo lingüístico español no pudió con nuestro héroe! Que haiga justicia! @Kicillofok", escribió en la red del pajarito azul.

Más allá de la aceptación o no del lenguaje inclusivo en las escuelas, es relevante destacar que prohibirlo en el sistema educativo no significa prohibir su uso en todo los ámbitos del estado. Es decir que la regulación de la e' la 'x' o el signo '@' no consiste en modificar los modos en que los ciudadanos hablan, sino facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

