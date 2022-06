Lenguaje inclusivo: Kicillof llamó a alumnos a "rebelarse"

" A nosotros no nos gusta, chicos, chicas, prohibir, nos gusta que ustedes puedan expresarse, ser libres, decir lo que sienten, ser rebeldes cuando es por lo demás y sobre todo ser patriotas", aseguró este miércoles Axel Kicillof.

lenguaje inclusivo.jpg Axel Kicillof convocó a los alumnos a "rebelarse" y usar el lenguaje inclusivo.

Todo su discurso giró en torno a un concepto: "La rebeldía". El funcionario aseguró que cuando Belgrano creó la bandera argentina lo hizo sin seguir órdenes, lo que le valió retos y reproches de las autoridades Todo su discurso giró en torno a un concepto: "La rebeldía". El funcionario aseguró que cuando Belgrano creó la bandera argentina lo hizo sin seguir órdenes, lo que le valió retos y reproches de las autoridades

"Belgrano decidió crear la bandera a pesar de que muchos pensaban que no convenía. Me parece que vale la pena pensar en la rebeldía, que no es hacer lo que a cada uno se le canta. La rebeldía importante es como la de Belgrano, que decidió crear la bandera no para él, sino para todos y todas; esa es la rebeldía que importa", reflexionó Axel Kicillof.

La funcionaria abucheada por usar lenguaje inclusivo

Más allá de las diferencias políticas, el tema es foco de debate en varias instituciones educativas. Así quedó demostrado esta semana en un colegio de Berisso cuando una comunidad educativa abucheó a una funcionaria que durante un acto de promesa a la bandera de alumnos de 4°grado utilizó las palabras "momentes", "querides" y "nosotres".

"Viene un momente sumamente importante para cada una de nuestras historias. Mis querides estudiantes, esta es la bandera que creó Belgrano en los albores de la libertad. Simboliza a la República Argentina, es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrado a cada uno de nosotres y a todos los pueblos del mundo", afirmó la funcionaria.

