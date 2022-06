La insólita interna radical por Carlos Tévez y Chapa Retegui

Entonces, la eterna interna radical, hasta que irrumpió la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y se decidió no darle salida a Retegui.

En el PRO comentaban este miércoles 22 de junio que “El Chapa tiene una amistad muy grande con Carlitos y este contaba con él desde siempre para cualquier proyecto o cosa deportiva que surgiera, pero no tuvo en cuenta que iba a asumir como secretario de Deportes de la Ciudad. El chapa asumió un compromiso con la Ciudad y no lo va a dejar. Lo va a ayudar en lo que pueda, pero no va a renunciar ni pedir licencia”.

“Está trabajando a full en la gestión de la Secretaría de Deportes. En su puesto de trabajo, como corresponde”, enfatizaron a este medio.

image.png Carlos Tévez no podrá contar con su amigo Chapa Retegui por una interna radical porteña.

En su momento se habló que Juan Nosiglia, hijo de Enrique ‘Coti’ Nosiglia podía ser el reemplazo que limara asperezas entre los del partido centenario pero nada de eso ocurrió.

“Hay muchas familias que dependen de mí y no me voy a ir de la noche a la mañana y dejar gente en la calle. A Carlos lo voy a acompañar en todo lo que pueda porque lo quiero y es mi amigo de corazón”, cerró el tema Retegui en Metro (FM 95.1).

