'Chapa' Retegui seguirá con Larreta y le dijo 'no' a Tévez

El desembarco de Tévez en Rosario, finalmente, será sin Carlos 'Chapa' Retegui a su lado, quien mencionó lo siguiente esta mañana (22/6).

"Es incompatible mi función y trabajar con Tevez en Rosario Central. Hay muchas familias que dependen de mi y yo no me voy de la noche a la mañana dejando a la gente en la calle"

Pero, ¿qué sucede? El gobierno porteño cree incompatibles las funciones de Chapa Retegui como ayudante de Tévez, en paralelo con su actual cargo como secretario deportivo en la Ciudad. El ex entrenador de Las Leonas y de Los Leones pidió una licencia pero, de momento, fue denegada. De esta manera, según contó el portal de noticias Doble Amarilla, la solución al problema entre Carlos Retegui y la Ciudad de Buenos Aires, sería que el 'Chapa' renuncie a sus funciones en el gobierno.

Hoy soy Secretario de Deportes de la Ciudad. No se trata sobre renunciar o no renunciar. Yo tengo una responsabilidad muy grande con el Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta). Yo soy amigo personal de Tevez. Hace una semana Central tenia técnico y este proyecto salió de la noche a la mañana, esgrimió Retegui, en diálogo con Ruleta Rusa, en Radio Metro 95.1 Hoy soy Secretario de Deportes de la Ciudad. No se trata sobre renunciar o no renunciar. Yo tengo una responsabilidad muy grande con el Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta). Yo soy amigo personal de Tevez. Hace una semana Central tenia técnico y este proyecto salió de la noche a la mañana, esgrimió Retegui, en diálogo con Ruleta Rusa, en Radio Metro 95.1

image.png Chapa Retegui no acompañará a Tévez en el banco de Rosario Central.

Por ahora, el Secretario de Deportes de CABA seguirá con su sueño pendiente de lanzar su carrera en el barro futbolísitico.

Por su parte, el 'Apache', debutará el próximo viernes (24/6) a las 19 hs frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el estadio Gigante de Arroyito.

