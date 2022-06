Conmoción en la Casa Blanca por posible ejecución en Donbas

Alexander Dryuke, veterano de la guerra de Irak, de 39 años, y

Andy Hyun, de 27 años.

Ellos sirvieron como voluntarios en una de las unidades regulares de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

“Estamos en contacto directo con las autoridades rusas con respecto a los estadounidenses detenidos en Ucrania”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Pero Peskov dijo a los periodistas que los estadounidenses capturados en Ucrania eran mercenarios e invadieron las vidas de los militares y soldados rusos de la RPD (República Popular de Donestk) y la LPR (República Popular de Lugansk).

“Estamos hablando de mercenarios que amenazaron la vida e invadieron la vida de nuestros militares. Y no solo el nuestro, sino también los militares de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. De esto es de lo que se les acusa: mercenarismo”, dijo el portavoz del Kremlin.

Según Peskov, "no pueden y no están cubiertos por la Convención de Ginebra". También agregó que la pena de muerte "no debe descartarse", pero la decisión sigue en manos de la Corte de Justicia.

El 09/06, el Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk condenó a muerte a 2 mercenarios británicos y 1 marroquí. Los 3 tienen la oportunidad de apelar la decisión del tribunal dentro de 1 mes, pero el jefe de la DPR, Denis Pushilin, dijo que "no ve razón para un indulto".

Dmitrii Peskov y su jefe, Vladímir Putin. Dmitry Peskov junto a Vladimir Putin.

Se afirma que Londres le ha pedido a Kiev que se encargue de negociar un canje de prisioneros que libere a los británicos.

“Después de que se presente o no una apelación, ya llegamos al hecho de que el Ministerio de Justicia de la República Popular de Donetsk tomará una decisión dentro de sus poderes para llevar a cabo el castigo. El solo hecho de condenar estos crímenes es una señal de que nada pasa desapercibido, nada queda impune”, enfatizó el titular de la DPR.

La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, dijo que estaba haciendo todo lo posible para liberar y extraditar a los súbditos del Reino, Sean Pinner y Aiden Aslin.

Truss señaló que Pinner y Aslin eran prisioneros de guerra y que la sentencia de muerte violaba la Convención de Ginebra sobre el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra.

“Enviaron una nota, pero una nota redactada en términos excepcionalmente arrogantes e instructivos. No nos hace querer cooperar en estos temas”, dijo del embajador ruso en Londres, Andrey Kelin.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dijo que aplicará medidas que impedirían la ejecución del marroquí Brahim Saadoun. Está por verse.

Mercenario en el Derecho Internacional

La definición de mercenario se formula en el artículo 47 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales:

Artículo 47. Mercenarios

1. El mercenario no tiene derecho al estatuto de combatiente ni de prisionero de guerra.

2. Es mercenario toda persona que:

a) es reclutado especialmente en el país o en el extranjero para luchar en un conflicto armado;

b) realmente toma parte directa en las hostilidades;

(c) participe en hostilidades motivado principalmente por el deseo de beneficio personal, y a quien

una de las partes en conflicto o en su nombre le prometa de hecho una recompensa material sustancialmente superior a la prometida o pagada a combatientes del mismo rango y función, miembros de las fuerzas armadas de ese partido;

d) no es nacional de una Parte en conflicto ni residente permanente en territorio controlado por una Parte en conflicto;

(e) no es miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto;

f) no enviado por un Estado que no sea Parte en conflicto para desempeñar funciones oficiales como miembro de sus fuerzas armadas.

Joe-Biden EE UU.jpg Joe Biden ahora deberá lidiar con la presión de 2 estadounidenses condenados a muerte.

Kirby

Aquí una desgrabación de un fragmento de la conferencia de prensa de Kirby, en la Casa Blanca:

"Secretaria de Prensa, Karine Jean-Pierre: -Hola. Hola a todos. Buenas tardes verdad? Está bien. Buenas tardes a todos. Espero que hayan disfrutado de un fin de semana largo de vacaciones. Es bueno verlos a todos aquí. Hoy me acompaña John Kirby, quien es el Coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional. Tengo que hacerlo bien. Y él está feliz de responder algunas preguntas. Sé que ha habido algunas noticias en su mundo. Entonces, ¿por qué no avanzas?

Kirby: -Gracias Karine. (...) Lo último con lo que quiero abrirme es: creo que saben que el Presidente se está preparando para su próximo viaje. Será a Alemania para el G7, y luego a Madrid para la Cumbre de la OTAN. Asumió el cargo con el propósito expreso de revitalizar y reforzar a nuestros aliados, nuestras alianzas y nuestras asociaciones en todo el mundo. Y eso es exactamente lo que ha hecho con el G7 y con la OTAN. Su liderazgo y diplomacia elevaron estas asociaciones como centrales para enfrentar los mayores desafíos de nuestro tiempo y promovieron nuestros valores compartidos para definir las próximas décadas. No ha tenido miedo de usar el poder de convocatoria de los Estados Unidos, que aún es amplio, aún relevante, aún viable. El mundo libre ha demostrado una unidad y determinación increíbles para avanzar en tres objetivos clave que creo que verán como centrales en este viaje. Y vamos a tener tiempo un poco más tarde en la semana para ver una vista previa del viaje con más detalles. Pero solo les diré, estos son los tres objetivos generales que tiene el presidente:

Uno, nuestro inquebrantable: reforzar nuestro inquebrantable apoyo a una Ucrania democrática, soberana y próspera, y responsabilizar a Rusia por su guerra de agresión.

Dos, gestionar las perturbaciones en la economía global, incluidos los precios de la energía y los alimentos, causadas por esta guerra de agresión que está afectando a las familias de todo el mundo, incluso aquí en casa.

Y tres, trazar una visión afirmativa del mundo en la que las democracias puedan cumplir y que confiemos en que vencerá las visiones autocráticas y corruptas. (...)

-Gracias, John. ¿Qué puede decirnos sobre este segundo estadounidense que parece haber muerto en combate en Ucrania?

-No sé mucho. Pero, pero creo que viste que el Departamento de Estado confirmó que otro ciudadano estadounidense murió en los combates en Ucrania. Y le remitiría a ellos para obtener más detalles al respecto. Obviamente, desde el principio, nuestros corazones están con la familia, que claramente está soportando un dolor increíble aquí. Nuevamente, queremos enfatizar que éste no es el lugar ni el momento para que los estadounidenses vayan a Ucrania. Es una guerra Y si quieres ayudar a la gente de Ucrania, hay muchas otras opciones mejores para hacerlo que ir y ponerte en peligro en medio de esa guerra.

-El Presidente dijo ayer que habla con Volodymyr Zelenskyy 3 o 4 veces por semana. ¿Es eso exacto, o es un poco hipérbole? Solo recibimos una lectura de sus conversaciones 1 vez cada 2 semanas.

-Habla con el Sr. Zelenskyy de manera rutinaria y regular. Y no podría sentarme aquí y darles el recuento exacto, este es el comienzo de la 3ra. semana para mí aquí, pero él habla con el presidente Zelenskyy de manera muy rutinaria y regular. Y agregaría que no es solo el Presidente. El Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, el Secretario de Estado y el Secretario de Defensa hablan con sus contrapartes, nuevamente, de manera rutinaria y regular. El presidente del Estado Mayor Conjunto habla con su contraparte regularmente también. Y hay muchísimas conversaciones, e iría tan lejos como para decir “casi a diario”, con ucranianos en niveles de personal más bajos tanto en el DOD (Defensa) como en el Departamento de Estado.

-2 preguntas. Volviendo a Ucrania: ¿Podría hablar sobre las implicaciones del problema de los cereales que está aumentando en Ucrania? ¿Ha hablado el presidente de Ucrania con la Unión Africana al respecto? Y también, las repercusiones de lo que sucedió en Texas, en un frente de seguridad nacional, cuando se trata básicamente de llamar al presidente Joe Biden el Presidente “interino”.

-Entonces, en lo Nº1, ya hemos hablado de esto antes: el presidente Putin, no es broma, está armando la comida. Tiene un bloqueo esencial allí en el Mar Negro para que nada pueda salir por mar, y así es, por supuesto, cómo Ucrania ha llevado históricamente su grano a los mercados. Y entonces, el Presidente está trabajando con líderes de todo el mundo para ver si hay otras formas terrestres en las que podamos hacer eso. Y está explorando una variedad de opciones, y mantiene la mente abierta sobre cómo se vería eso. Y hay muchos otros, de nuestros socios, particularmente en Europa, que también quieren que eso se haga. Entonces, hay mucho trabajo que se está haciendo aquí. Pero, como dije, creo que la semana pasada, sabemos que el tiempo no está de nuestro lado. Quiero decir, este grano es un producto perecedero, por lo que queremos sacarlo lo más rápido posible.

-En la 2da. pregunta: en el frente de la seguridad nacional, estamos viendo lo que sucede con el Comité Investigador del 6 de enero, ¿qué provoca que Texas haga esas fuertes declaraciones sobre las elecciones de 2020?

-Me temo que no vi los comentarios. ¿Puedes precisarme?

-El estado de Texas está diciendo que Biden es un Presidente interino.

-Mira, el Presidente es el comandante en jefe democráticamente elegido de este país, y los hombres y mujeres que sirven en uniforme lo entienden. Y con la excepción de lo que parece ser un pequeño número de legislaturas de Texas, el pueblo estadounidense lo reconoce. Y tiene la autoridad, tiene el poder, tiene la responsabilidad de defender este país. Y las cosas de las que estamos hablando hoy, ya sea el uso de minas terrestres o los envíos de granos o la asistencia a Ucrania, tienen que ver con nuestra seguridad nacional. Y el Presidente está encargado de preservar y mantener esa seguridad nacional. Y, ya sabes, de nuevo, con la excepción de un pequeño número de personas allí en Texas, el pueblo estadounidense lo reconoce y lo entiende.

-John, ¿qué opinas del Kremlin diciendo que los estadounidenses capturados en Ucrania no están cubiertos por las protecciones de la Convención de Ginebra para los prisioneros de guerra?

-Sí, hemos visto los comentarios del Sr. Peskov con respecto a esto. Te diría un par de cosas. Uno, todavía estamos tratando de aprender más sobre estos 2 individuos. ¿De acuerdo? Dos, es terrible que un funcionario público en Rusia incluso sugiera la pena de muerte para 2 ciudadanos estadounidenses que estaban en Ucrania. Y vamos a, nuevamente, vamos a continuar tratando de aprender lo que podamos aquí sobre esto y, nuevamente, nos mantendremos en contacto tanto como podamos con las familias.

-Si no cuentan con protección en virtud de la Convención de Ginebra, ¿cuál es el curso de acción en el que está pensando?

-Sí, no creo que sea útil para nosotros entrar en hipótesis en este momento. Quiero decir, tenemos... tenemos más deberes que hacer aquí. Pero sí creo que es importante para nosotros dejarlo en claro: totalmente espantoso incluso la sugerencia del resultado que podría ser para estos 2 individuos. (...)".