Carlos Tévez/Alejandro Fantino 2023: "Ustedes no saben nada"

Por otra parte, cuando me dice algo del mapa de calor, lo primero que se me viene es un incendio en una selva. ¡Qué sé yo lo que es el mapa de calor!

Conocer debe diferenciarse de tener información. Ojo con eso. Los periodistas deportivos, en su gran mayoría, tienen 'información de', pero no conocen casi nada. Conocer es ir a lo esencial de la cosa y el fútbol es un sentimiento; es más que un deporte”, disparó en un podcast subido a Spotify.

Luego de plantear la cuestión psicológica, social y el fanatismo que también conforma al fútbol, dijo que eso no lo puede plantear ni en los canales deportivos ni en una mesa con colegas del ambiente “porque se me cagarían de risa y terminaríamos a los sopapos porque ya estoy harto de que me boludeen y que se me rían en la cara”.

image.png Luego de dirigir junto a Carlos 'Chapa' Retegui, ¿se viene la fórmula Carlos Tévez - Alejandro Fantino para Boca?

Fantino agregó que esas son las cuestiones que lo llevan a salir casi por completo del mundo del periodismo deportivo y sobre el final dejó abierto un signo de interrogación sobre si lo decía como comunicador o como eventual candidato en una fórmula que bien podría ser con Carlos Tévez, ya que ambos pertenecen al círculo de Macri/Angelici:

Aún nadie ha herido al fútbol y yo solo estoy pidiendo que alguien venga a herirlo y a su discurso. Alguien que diga: 'señores, no alcanza cómo lo charlan ustedes'. Debe haber algo o alguien que empiece cambiar esto y a decir que las verdades establecidas no solo pueden sino que deben ser discutidas

El fútbol está mal analizado y mal abordado. Lo digo adjetivándolo desde el lugar de la pobreza del conocimiento. Nunca abarco totalidades pero creo que el periodismo deportivo necesita empezar a manejar otros discursos, enunciados, instrumentos, formas. Prepararse, estudiar y saber más, no a informarse más”.

“Creo que el periodismo deportivo cada vez está más chato, chiquito y un salto de calidad, empezando por aceptar otros discursos”, arremetió, cerrando con un pedido a los hinchas (¿o votantes?):

No creo que este cambio sea muy rápido pero si alguna vez escuchan a un loquito suelto hablando como yo, no se le rían. Den una oportunidad y permitan que se abra una ventana para que entre aire fresco. Hay mucho olor a viejo, a rancio, a gastado. Ojalá vengan nuevos tiempos, nuevos aires y de colegas más abiertos a nuevas cosas

