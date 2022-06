Se desploma bitcoin y complica el panorama para El Salvador

El escenario de El Salvador se ha vuelto muy riesgoso al grado en el que los salvadoreños prefieren depositar sus dólares en bancos seguros de los Estados Unidos, en vez de en bancos locales, menciona el boletín. Agrega que estas grandes salidas de efectivo a los EE.UU. ejercerá una presión sobre la liquidez de los bancos nacionales del país centroamericano, lo cual lo llevará a su total insolvencia.

El boletín finaliza diciendo que, aunque la situación es compleja para los salvadoreños, existe la posibilidad de que los gobernantes del país paguen la deuda en aras de seguir manteniendo el financiamiento internacional. Según la perspectiva de Muci, la quiebra del país -o default- será evitada por la presidencia, sobre todo tomando en cuenta que se acercan nuevamente las elecciones y la adopción de Bitcoin no ha resultado una mejora significativa para el país. No obstante, esto no solventa el ambiente de incertidumbre en el que se encuentra la población del país.

Bitcoin no ha beneficiado la economía de El Salvador

Desde la adopción de bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, el país ha dado a conocer que la inflación bajó ligeramente el último mes, pero la población aún considera que esta ley:

no ha beneficiado su economía familiar

Además de esto, como consecuencia del reciente mercado bajista que ha transitado la criptomoneda desde noviembre de 2021, la cotización máxima histórica en US$ 67.800, ahora vale US$ 29.000, lo cual es 56,7% menos en cuestión de unos meses. El bitcoin dejó de ser una solución para el país y se ha convertido en un impulsador de deuda y en parte de las preocupaciones nacionales, según el reciente reporte de publicado en el sitio CriptoNoticias.

En vez de ayudar a mejorar la economía del país, las compras que realizó el gobierno salvadoreño de bitcoin, al momento en el que su precio estaba en lo más alto, llevó actualmente a pérdidas en la reserva nacional de la criptomoneda líder. Actualmente El Salvador posee un total de 2.301 bitcoins en su reserva, lo cual serían más de 69 millones de dólares.

No solo El Salvador está en caída

El Banco Mundial, en su informe actualizado de Perspectivas Económicas Globales, rebajó la previsión de crecimiento global hasta el 2.9%, es decir un 1,2% menos respecto a lo proyectado en enero, cuando la situó en el 4,1%. Esta reducción prevista se da, principalmente, por los efectos de los más de 100 días que Rusia estuvo invadiendo Ucrania, lo cual impactó a la economía global con un aumento del precio de las materias primas. La entidad precisamente decía:

El crecimiento se desacelerará aún más en 2023, a solo un 1,9%, antes de repuntar ligeramente a un 2,4% en 2024. La desaceleración regional refleja el endurecimiento de la situación financiera, el debilitamiento del crecimiento de la demanda externa, la rápida inflación y la gran incertidumbre en materia de política en algunos países

El Salvador no se escapó de esta reducción y su proyección es 1,3% más bajo de lo que había hecho el Banco Mundial a inicios del 2022, situando el pronóstico de crecimiento de la economía en 2,7% como la tasa más baja de Centroamérica, según el informe.

Con todo esto en el panorama salvadoreño, sumando la crisis de la deuda que posee el gobierno, si bitcoin no logra remontar a precios más altos, se podría decir que los planes de usar a la criptomoneda para mejorar la economía no tendrán el impacto que se espera. Sin embargo, no se puede considerar una pérdida hasta que esos bitcoins no se reporten como vendidos por debajo de su precio de compra.

